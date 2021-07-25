ABD'den Dev Operasyon: 360 Bin Sahte AirPods ve Kulaklığa El Konuldu!

Temmuz ayına kadar geçen 9 ay içinde, ABD gümrüğüne 62.2 milyon dolar değerinde sahte AirPods ve diğer sahte kablosuz cihazlara el konulmuş. The Information tarafından elde edilen bilgilere göre, bu süre zarfında yaklaşık 360 bin cihaza el konulurken, ajans konuyla ilgili olarak şunları söylüyor: "Apple, AirPods gibi ürünlerin popülerlik kazanmasıyla, son 5 yılda bu tür sahte kablosuz kulaklık vakaları yüzde 50 oranında artmış durumda."
ABD Gümrük ve Sınır Koruması, şu an ABD pazarında sahte kulaklıklara olan rağbetin her zamankinden daha fazla seviyede olduğunu açıklarken, geçtiğimiz dönemde 61.7 milyon dolarlık 295 bin sahte kulaklığa el koyduklarını da açıklamış. Bu rakam, 2019 yılında 3.3 milyon dolar civarındaymış. Aradaki fark, son 2 yılda bu pazarın ne kadar büyüdüğünü gösterir cinsten.
Elbette sahte ürünler yalnızca AirPods ile sınırlı değil. Pek çok markanın sahte türevleri yapılıyor ve bu ürünler bir şekilde pazara girmenin yolunu buluyor. Tahminlere göre, dünya çapındaki sahte ürünlerin yalnızca yüzde 2.5'ine el konulabiliyor.
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