ABD, Dünya İçin En Kötü Birinciliğe İmzasını Atmayı "Başardı"

Neredeyse her ülke, ne kadar büyük olduğunu göstermekten hoşlanır... Ancak, tüm bu ülkelerin en büyük ve en iyi olarak öne çıkmak istemeyecekleri bazı alanlar da olduğu kesin. Örneğin plastik kirliliğini ele alalım... Her yıl dünya çapında 242 milyon metrik ton plastik atık oluşuyor. Ve bu konuda "en güçlü" olmak pek de olumlu sayılmaz.
İşte, ABD için de bu durum geçerli. Dünya'da en çok plastik atık üreten ülke, toplamın altıda birinden sorumlu olan ABD... Raporlar, ABD'nin 2016'da tahmini 42 milyon metrik ton plastik atıktan sorumlu olduğunu ortaya koyuyor. Bu miktar, gezegendeki tüm diğer ülkelerin iki katından ve Avrupa Birliği'ndeki 28 ülkenin toplamından daha fazla.
Ulusal Bilim, Mühendislik ve Tıp Akademileri'nden gelen yeni bir rapor, "2016'da Amerika Birleşik Devletleri en büyük plastik atık üreticisiydi" diyor.
Raporu derleyen uzmanlar komitesine başkanlık eden Monterey Bay Akvaryumu baş koruma ve bilim sorumlusu Margaret Spring, "Plastik atık, ABD'nin kaynaktan denize kadar ele alması gereken çevresel ve sosyal bir krizidir" diyor. "ABD tarafından üretilen plastik atıkların pek çok sonucu var - iç ve kıyı topluluklarını etkiliyor, nehirlerimizi, göllerimizi, plajlarımızı, koylarımızı ve su yollarımızı kirletiyor" diyen Spring, sözlerine şöyle devam ediyor: "Korunmasız nüfuslara sosyal ve ekonomik yükler bindiriyor, deniz habitatlarını ve vahşi yaşamı tehlikeye atıyor ve insanların gıda ve geçim kaynakları için bağımlı olduğu suları kirletiyoruz."
Kişi başına, Amerikalılar yılda yaklaşık 130 kilogram plastik atık üretiyor. Rapora göre, bu atığın büyük çoğunluğu çöplüklere gidiyor, ancak çok fazlası çevreye sızıyor.
Ellen Macarthur Vakfı tarafından 2016 yılında yayınlanan bir rapora göre de, 2050 yılına kadar okyanusta balıktan daha fazla plastik olması bekleniyor. Bu da, balık türlerinin yok olması ile sonuçlanacak, büyük bir sorun olarak görülüyor.
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