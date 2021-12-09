ABD, Dünya İçin En Kötü Birinciliğe İmzasını Atmayı "Başardı"

Dünyamıza büyük zararlar veren plastik atıklar konusunda kimse, ABD'nin eline su dökemiyor. ABD'nin ürettiği plastik atık miktarı, diğer ülkelere fark atıyor!

Dünya'nın en kötü birinciliği ABD'nin oldu!

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