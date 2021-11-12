COVID-19 Kaynaklı 25 Bin Ton Atık, Okyanus ve Denizlerimizi Tehdit Ediyor!

Araştırmacılar, ağustos sonu itibariyle 193 ülkenin maskeler ve hastane ekipmanlarından ve tüm bu süreçte insanların temassız satın almaya artan ilgisinden doğan alışveriş ambalaj atıklarından dolayı, okyanusların önemli ölçüde kirlendiğini duyurdu. Yapılan araştırmalara göre şu an 25 bin tondan fazla atık, okyanuslarda yüzüyor.
PNAS dergisinde 23 Kasım'da yayınlanacak olan araştırmaya göre, 25 bin tonda fazla atık şu an deniz hayvanlarını tehlikeye atıyor. Çin'in Nanjing Üniversitesi'nden ve California Üniversitesi iklim uzmanlarından oluşan bir ekip, denize dökülen plastiklerin okyanusta uzun mesafeler yol alabileceğini ve denizdeki vahşi yaşama büyük zarar verebileceğini belirtirken, bu çöplerin 1.6 milyon kilometrekareye yayılmış Büyük Pasifik Çöp Yaması'na dönüştüğünü söylüyor.
Çöplerin büyük çoğunluğunu N95 maskeleri ve yüz siperleri gibi kişisel koruyucu ekipmanlarının oluşturduğunu da belirten ekip, plastik atıklarının yüzde 72'sinin Asya'dan geldiği sonucunda karar kılmışlar. Araştırmacılar, özellikle gelişmekte olan ülkelerde daha iyi tıbbi atık yönetiminin işlenmesi gerektiği konusunda çağrıda bulunmuş durumda.
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