COVID-19 Kaynaklı 25 Bin Ton Atık, Okyanus ve Denizlerimizi Tehdit Ediyor!

COVID-19'a karşı aldığımız maske gibi tedbirler ve COVID-19 aşıları pandemiden kurtulmak için en büyük umudumuz olsa da, 25 bin tondan fazla plastik atığın yarattığı tehlike küçümsenecek gibi değil!