COVID-19 Kaynaklı 25 Bin Ton Atık, Okyanus ve Denizlerimizi Tehdit Ediyor!

COVID-19'a karşı aldığımız maske gibi tedbirler ve COVID-19 aşıları pandemiden kurtulmak için en büyük umudumuz olsa da, 25 bin tondan fazla plastik atığın yarattığı tehlike küçümsenecek gibi değil!

  • Ercan Uğurlu
COVID19 Kaynaklı 25 Bin Ton Atık Okyanusta Yüzüyor

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