ABD, Google'ın DNS-over-HTTPS'sinden Endişeli!
Kullanıcılara internette bir miktar gizlilik getirecek olan Google'ın DNS-over-HTTPS'si, İngiltere'den sonra ABD'yi de rahatsız etti!
Google'ın yeni bir internet protokolü olan DNS-over-HTTPS'yi kullanma planları, ABD kongresinde tekelcilik araştırmacıları arasında endişeye yol açtı.
Wall Street Journal'a göre geçtiğimiz günlerde Ev Yargı Komitesi'nden araştırmacılar, firmadan bağlantı protokolüyle ilgili bilgi talebinde bulundular. DNS-over-HTTPS olarak bilinen yeni protokol, DNS (alan adı sunucusu) trafiğini şifreleyerek hacker'ların kullanıcıları taklit web sitelerine yönlendirmesini biraz daha zorlaştırıyor. Ancak kongre araştırmacılarına göre Google, yeni protokol üzerinden topladığı verileri kendi ticari kazancı için kullanacak.
Buna karşın Google, yaptığı açıklamada kullanıcıların DNS sağlayıcılarını merkezileştirmek veya değiştirmek gibi bir planının olmadığını, Google'ın kendini merkezi şifreli DNS sağlayıcısı yapmaya çalıştığına dair tüm iddiaların yanlış olduğunu söyledi.
Google, bu ay itibariyle DNS-over-HTTPS'nin denemelerine Chrome web tarayıcısında başlayacak.
Benzer bir durum, aynı protokolü kullanıma sunmaya hazırlanan Firefox'ta da yaşanmış, ancak bu defasında İngiltere, yeni protokolün internet filtrelerine engel olacağını söylemiş ve kullanıcılara ek bir güvenlik sağlamayacağını iddia etmişti. Bunun üzerine Mozilla, işlevi Birleşik Krallık'ta varsayılan olarak kapalı tutacağını açıklamıştı.
DNS-over-HTTPS'nin VPN gibi internet üzerinden aktarılan tüm verileri şifrelemediğini ve aynı düzeyde bir gizlilik sağlamadığını belirtelim. DNS sunucularına ilettiğiniz alan adı istekleri şifrelense bile, DNS-over-HTTPS kullanırken servis sağlayıcınız, bağlandığınız IP'lerden hangi sitelere baktığınızı anlayabiliyor (birden çok alan adı barındıran IP'lerde bu iş daha zor olabilir). Buna karşın hacker'ların ve hatta yasal görünümlü firmaların (örneğin araya reklam yerleştirmek için) DNS iletişimine müdahale etmeleri zorlaşıyor.
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