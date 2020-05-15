ABD'nin Huawei'ye Uyguladığı Büyük Yasakta Şok Gelişme

Huawei, geçen sene bu günlerde ABD Ticaret Bakanlığı'nın yasaklı listesine eklenmiş, böylece ABD'deki firmaların Çin merkezli Huawei ile iş yapmaları yasaklanmıştı. Bu gelişmeyle birlikte Google, Huawei'nin Android lisansını geri çekmiş, böylece Huawei'nin Google uygulamalarını kullanması imkansız hale gelmişti. Şimdi bu yasaklar, 2021'e uzatıldı.
Trump, Mayıs 2019'da imzaladığı bir emir ile ulusal acil durum ilan etmiş ve ABD'nin bazı firmaların telekom ekipmanlarını kullanmasını, ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğu gerekçesiyle engellemişti. Getirilen yasaklar, Huawei'nin yanında ZTE ve diğer birkaç Çinli firmayı kapsıyordu. ABD Ticaret Bakanlığı, yaşanacak büyük kesintileri aşmak için Huawei'ye ABD'li firmalarla çalışabilmesi için geçici lisanslar vermişti. Süresi birkaç gün içerisinde bitecek olan bu lisansların da yenilenmesi bekleniyor.
ABD Federal İletişim Komisyonu ise kasımda Huawei ve ZTE'yi ulusal güvenlik riski olarak değerlendirmiş ve bu firmaların Amerika'daki kırsal müşterilerinin 8,5 milyar dolar devlet fonuyla Huawei ve ZTE'den ekipman almasını engellemişti.
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