2020 iPhone'lar ve Ekran Üreticileri Belli Oldu

2020 iPhone'lar ve ekran üreticileri belli oldu. İşte iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max ekranlarını üretecek şirketler.

  • Ercan Uğurlu
2020 iPhone'lar ve Ekran Üreticileri Belli Oldu

Samsung Display, akıllı telefonlar için dünyanın en iyi OLED panellerini yapıyor ve Apple'a da yıllardır iPhone'ları için OLED panelleri sağlıyor. Ancak son zamanlarda Apple'ın LG Display ile de yakınlaştığı görülmüş ve hatta Apple'ın bundan sonra Samsung Display ile çalışmayacağı fikri de ortaya atılmıştı. Ancak artık bu pek böyle görünmüyor.

Çeşitli kaynaklardan gelen bilgilere göre Samsung Display, bu sene sonunda tanıtılacak olan 2020 yılı iPhone'lar için de OLED panelleri tedarik etmeye devam edecek. Ancak tek farkla: Tek tedarikçi olmayacak. Apple, Samsung Display'ın yanında Çinli şirket BOE ve Güney Kore'li LG Display ile de daha ucuz model iPhone'lar için OLED panel siparişleri almaya devam edecek.

Yani bu bilgiler ışığında diyebiliriz ki, üst seviye iPhone'larda Samsung Display imzası yer alacakken, daha uygun fiyatlı iPhone'larda BOE ve LG Display tarafından üretilen paneller yer alacak.

Apple'ın bu sene piyasaya iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max şeklinde 4 iPhone modeli sürmesi bekleniyor. Bunlardan iPhone 12 ve iPhone 12 Max, 5.4 inç ve 6.1 inç 60Hz OLED ekranlara sahip olacak ve bu paneli BOE, LG Display ve Samsung Display karşılayacak.

iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max gibi tepe modeller ise sadece Samsung Display tarafından üretilecek. Bu arada iPhone 12 Pro'nun ekranı 6.1 inç, iPhone 12 Pro Max'in ekranı ise 6.7 inç büyüklüğünde olacak ve her 2 ekran da 120Hz OLED panelden oluşacak.

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