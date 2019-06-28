ABD - İran Arasındaki Siber Savaş Kızışıyor

ABD ve İran arasında yaşanan büyük gerginlik, yapılan siber saldırılar ile daha da içinden çıkılmaz bir hale geliyor!

  • Levent Öztürk
ABD - İran Arasındaki Siber Savaş Kızışıyor

Washington Post'un söylediğine göre Pentagon, geçtiğimiz günlerde Başkan Trump'tan aldığı onay ile İran'ın füze fırlatmalarını kontrol eden bilgisayar ağlarına siber saldırı düzenledi. Bu haber, İran'ın hava sahasını ihlal ettiğini söylediği ABD gözlem drone'unu düşürmesinin ardından geliyor.

Trump, drone saldırısına karşılık olarak İran'ın radar tesisleri, füze bataryaları ve diğer hedeflerine yönelik normal askeri saldırıları önce onayladı ve sonra geri çekti. Ancak Post'un söylediğine göre düzenlenen siber saldırı bir süredir hazır olarak beklenmekteydi. 

Siber savaş ve siber casusluk yeni olaylar değil ancak bu alandaki etkinlikler, Rusya'nın 2016 ABD Başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiaları ve 2020 seçimlerine müdahale endişesi ile beraber haberlerde öne çıkmaya başladı. Diğer öne çıkan haberler arasında 2015 yılında Ukrayna'nın elektrik sisteminin bir parçasının Rusya tarafından gerçekleştirilen siber saldırılar ile kapatılması bulunuyor...

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