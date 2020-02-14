ABD Makhemesi, Apple'ı Reddetti!

Apple ve VirnetX arasında 10 yıldır süregelen mahkeme savaşında Apple bir kez daha ret yedi. Cupertino merkezli şirkete ret yanıtı veren kurul bu kez Federal Temyiz Makhemesi olurken, ret sebebi ise Apple'ın temyize gitmek istemesi.
Apple ve VirnetX arasında yıllardır süren patent sorunu, Apple'ın FaceTime ve iMessage uygulamalarından kaynaklanıyordu. Bu iki uygulamanın patentinin hangi şirkete ait olduğuna ilişkin başlayan mahkeme süreci, Apple'ın aleyhine sonuçlandı.
Mahkeme, davayı geçtiğimiz kasım ayında VirnetX lehine sonuçlandırmış ve Apple'ın VirnetX şirketine patent ihlali sebebiyle ödemesi gereken ücretin 500 milyon doların üzerinde olduğu kararına varmıştı. Ancak bu meblağ Apple'a haksız gelmiş olacak ki, Apple temyize gitmek istemişti.
Gelen yeni haber ise Apple'ı oldukça üzecek zira Apple'ın temyiz başvurusu olumsuz sonuçlanmış durumda.
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