ABD'den Puitn Hükümeti Tarafından Desteklenen Hacker'lara Karşı Uyarı Geldi

ABD Adalet Bakanlığı, 4 Rus hükümet çalışanının desteğiyle düzenlenen siber saldırıların, 2012 ila 2018 yılları arasında ABD ile birlikte 135 ülkeyi daha etkilediğini iddia ediyor.