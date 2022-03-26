ABD'den Puitn Hükümeti Tarafından Desteklenen Hacker'lara Karşı Uyarı Geldi

ABD Adalet Bakanlığı, 4 Rus hükümet çalışanının desteğiyle düzenlenen siber saldırıların, 2012 ila 2018 yılları arasında ABD ile birlikte 135 ülkeyi daha etkilediğini iddia ediyor.

  • Ercan Uğurlu
ABD Adalet Bakalınlığı Rusya'ya Karşı Uyarıyor

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