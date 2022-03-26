ABD'den Puitn Hükümeti Tarafından Desteklenen Hacker'lara Karşı Uyarı Geldi

ABD Adalet Bakanlığı, 2012 ve 2018 yılları arasında enerji şirketlerini hedef alan ve 135 ülkeyi etkileyen siber saldırı faaliyetinde bulunduğu iddiasıyla 4 Rus hükümet çalışanını suçluyor. Sanıklardan 3'ü aynı zamanda Rus istihbarat subayı olarak belirlenmiş. 2018 sonrası gerçekleşen saldırılar hakkında ise bir açıklama yok.
Başsavcı Yardımcısı Lisa O. Monaco yaptığı açıklamada, "Rus devlet destekli bilgisayar korsanları, hem Amerika Birleşik Devleri'nde hem de dünyanın farklı ülkelerindeki kritik kurum ve kuruluşları için ciddi ve kalıcı bir tehdit oluşturuyor" derken, "Amerikan şirketlerinin savunmalarını sertleştirmesi ve bu tip saldırılara karşı ekstra hassasiyet göstermeleri gerekiyor" diye uyarıda bulundu.
Yayınlanan bir iddianameye göre, Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı bir araştırma enstitüsünün bir çalışanı, 2017 yılında Suudi Arabistan'daki bir petrol rafinerisinin hack'lenmesine yardım etmekle suçlanıyor. Evgeny Viktorvich Gladkikh isimli programcı, rafinerinin güvenlik sistemlerini hedef alırken, bir diğer iddianamede ise, Rusya'nın istihbarat teşkilatından 3 memurun, Rus hükümetinin gelecekteki kritik altyapı sistemlerine gizli erişimini sürdürmesine yardımcı olmak için ABD dahil 100'den fazla ülkedeki enerji şirketlerinin hack'lenmesine katkıda bulunduğu iddia ediliyor.
Ayrıca geçen hafta FBI, şirketlere Rusya ile ilişkili IP adreslerinin potansiyel zayıflıklar gösterdiği endişesiyle 5 ABD enerji şirketini uyarmıştı.
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