ABD Savcısı Huawei ve ZTE'nin "Güvenilemez" Olduğunu Söyledi

ABD Federal Savcısı, iki büyük Çinli dev olan Huawei ve ZTE'nin "güvenilemez" olduğunu söyleyerek tartışmaları yeniden alevlendirdi!

20 Kasım 2019 20:00

Levent Öztürk