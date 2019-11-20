ABD Savcısı Huawei ve ZTE'nin "Güvenilemez" Olduğunu Söyledi

Huawei ve ZTE, ABD Federal Savcısı William Barr tarafından güvenlik tehditleri olarak tanımlandı. Federal İletişim Komisyonu'na (FCC) gönderdiği bir mektupta Barr, Huawei'nin İran'da Amerika yaptırımlarını ihlal etme, banka dolandırıcılığı, ticari sır hırsızlığı suçlarıyla suçlandığını ve ZTE'nin de ABD ürünleri yasal olmayan bir şekilde Kuzey Kore ve İran'a götürdüğünün tespit edildiğini belirtti. Ayrıca iki şirketin Çin hükümeti ile ilişkilerinin de, onları ulusal güvenlik için bir tehdit haline getirdiği söylendi.
ZTE, 2018 yılında ABD tedarikçileri ile anlaşma yasağı üzerine neredeyse tüm işini kaybetmişti ve ABD firmaları şu anda Huawei'ye ürün satma yasağına uymak zorunda.
Çinli satıcılar büyük oranda ABD pazarının dışında tutuluyor ve büyük taşıyıcılar Ericsson, Nokia ve diğer firmaların radyo ekipmanlarını kullanıyor. Ancak pek çok küçük sağlayıcı, göreceli olarak daha ucuz olduğu için Huawei ve ZTE'nin kitlerini kullanıyor.
100,000'den daha az müşterisi olan operatörleri temsil eden Rural Wireless Association, üyelerinin yaklaşık dörtte birinin ağlarında Çin yapımı kitleri kullandığını ve bunların değiştirilmesinin 1 milyar dolara mal olabileceğini tahmin ediyor.
FCC de, yapacağı görüşmede yer alan öneri ile kırsal operatörlerin Huawei ve ZTE'den ekipman almak için hükümet desteği kullanmalarını yasaklayarak, altyapılarında şu ana kadar kullanılmış olan kitleri değiştirmek için ödenek sağlanmasını oylayacak.
Huawei, ürünlerinin güvenlik riski olduğu iddialarını pek çok kez reddetti ve Washington henüz bir kötüye kullanım kanıtı sunmuş değil. ABD firmaları da Çinli firma ile çalışmaya devam etmek istiyorlar ve bu yaptırımın oldukça değerli bir gelir kaynağını ortadan kaldırdığını söylüyorlar. Amerika hükümeti, Huawei'ye hassas olmayan ürün satmak isteyen firmalara lisans vermeyi planladığını söylemiş olsa da, şu ana kadar yapılan başvuruların hiçbiri onaylanmış değil.
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