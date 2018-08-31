Acer, IFA'da Yenilikçi Laptop Modelleri Tanıttı!
Acer, Aspire dizüstü ve hepsi bir arada bilgisayar portföyündeki yenilikleri IFA 2018'de duyurdu.
Acer IFA 2018'de, Aspire Z 24 hepsi bir arada bilgisayara getirdiği şık yenilikleri ve Aspire 7, Aspire 5 ve Aspire 3 dizüstü bilgisayar serilerine eklediği yeni modelleri duyurdu. Tümü Windows 10 işletim sistemine sahip olan Aspire serisi bilgisayarlar çok geniş ölçekteki kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılıyor. Aspire Z 24 hepsi bir arada ev bilgisayarı ailelere hitap ediyor. Çok amaçlı ve öğrenci dostu Aspire 3 dizüstü bilgisayar ile pratik ve işlevsel Aspire 5 dizüstü bilgisayar iş ve eğlenceyi birlikte sunabiliyor. Serinin en üstündeki Aspire 7 dizüstü bilgisayar ise içerik üreticilere, tasarımcılara ve profesyonel tüketicilere yönelik çözüm sunuyor.
Acer Aspire Z 24 hepsi bir arada bilgisayar modern oturma odalarının aradığı dijital asistan oldu
Ailelere yönelik hepsi bir arada ev bilgisayarı Acer Aspire Z 24, internette gezinme, sosyal medya, film izleme ve belirli oyunları oynama gibi günlük uygulamalar için tasarlandı. Oturma odasının dekorasyonuna uyum sağlayacak şekilde tasarlanan ürün yalnızca 11 mm (0,4 inç) inceliğinde. Hoş bir şekle sahip arka kapak ve ekran alanını en üst düzeye getiren ultra ince çerçeve de tasarımda öne çıkıyor. Cihazı destekleyen V şeklindeki parlak metal stant ise şık ve eskimeyen bir tarzı yansıtıyor. Aspire Z 24'te dört adet dijital mikrofondan oluşan bir uzak alan mikrofon dizisi bulunuyor. Böylece müşteriler Amazon Alexa veya Cortana gibi sesli hizmetler arasından istediğini kullanıp 4 metre (13,12 ft.) uzaklıktan hava durumunu öğrenebiliyor, müzik çalabiliyor ve günlük işlerini yönetebiliyor. Üründe yer alan Acer TrueHarmony ve Dolby Audio Premium teknolojileri, ön taraftaki çift stereo hoparlörden net ve keskin sesler elde edilmesini sağlıyor. En yeni 8. Nesil Intel® Core™ i7+ masaüstü işlemcilerle[1] donatılan Aspire Z 24, 32 GB Intel Optane belleklere ve NVIDIA GeForce MX150 ekran kartına destek vererek karmaşık görevlerin üstesinden gelecek gücü sağlıyor. 23,8 inç Full HD IPS ekran 178 derece açıdan dahi rahatlıkla izlenebiliyor. Menüler ise 10 nokta dokunmatik özelliği sayesinde kolaylıkla kullanılabiliyor. Net ve gerçekçi renklere sahip canlı görüntüler geniş izleme açıları ve Full HD 1080p çözünürlükle hayat buluyor. Acer BlueLightShield ve Flickerless teknolojileri uzun süre kullanımda ekranın mavi ışık yayılımını ayarlama imkanı veriyor.
Acer Aspire Dizüstü Bilgisayar Serisi
Yüksek performanslı dizüstü bilgisayar arayanlara yönelik olan Aspire 7, Radeon™ RX Vega M GL grafik yongasına sahip 8. Nesil Intel® Core™ i7-8705G işlemcilere kadar seçenekler sunuyor. Bunların tümü 16,9 mm kalınlığında ve 1,5 kg ağırlığında, tamamen metal bir gövdede geliyor. Blog yazanlar, fotoğrafçılar ve içerik oluşturucular için ideal olan Aspire 5, olağanüstü hızlı bağlantı için dahili Gigabit Wi-Fi'a sahip en yeni 8. Nesil Intel® Core™ i7 işlemcilere ve NVIDIA® GeForce® MX150 GPU'ya kadar seçenekler sunuyor. Acer Aspire 3; evde, işte veya okulda günlük işlerinizi yapmanız için geliştirilen harika bir dizüstü bilgisayar. Multimedya eğlencesini daha da artırmak için üründe optik disk sürücü3ve üst düzey özellikler bulunuyor.
Acer Aspire 7: Şık ve hafif tasarımda gelen üstün performans
Profesyonel tüketiciler, tasarımcılar, içerik oluşturucular veya daha güçlü bir bilgisayar isteyenleri hedefleyen Acer Aspire 7, tamamen metal kasasıyla harika bir tasarıma sahip. Alt kapağı ekstra hafif magnezyum-lityumdan üretilen kasa ince bir görünüm sunuyor. Ürün harika tasarımın yanı sıra güçlü performans da sağlıyor. Ultra HD (3840x2160) çözünürlüğe ulaşan ince çerçeveli 15,6 inç IPS ekrana sahip ürün 1,5 kg ağırlığında ve 358 x 247,5 x 16,9 mm boyutlarında. Cihazın kalbinde tümü tek bir işlemci paketinde yer alan Radeon RX Vega M GL Grafik Yongalı ve 4 MB HMB2 Grafik Bellekli 48. Nesil Intel Core i7-8705G veya i5-8305G işlemci bulunuyor. 16 GB'a kadar DDR4 bellek ve 512 GB'a kadar PCIe NVMe RAID 0 SSD depolama barındıran ürün, arka aydınlatmalı klavyesi ile kullanıcıların üretkenliğini artırıyor. Acer ColorBlast™ ve Acer Color Intelligence™ teknolojilerini taşıyan 4K ekrana, Dolby Atmos® ses ve Acer TrueHarmony teknolojili hoparlörlere sahip Aspire 7; zengin içerik oluşturma, video ve fotoğraf düzenleme veya 4K içerik izleme için gereken her şeyi sunarak inanılmaz güçlü bir multimedya deneyimi oluşturuyor.
Acer Aspire 5: Medya tüketimi için pratik ve işlevsel
Aileler ve medya tüketimi için güçlü ve işlevsel bir dizüstü bilgisayar arayanlara yönelik olan Acer Aspire 5, şık görünüm ve taşınabilirliği birlikte sunuyor. Üst düzey alüminyum kapağa seçkin ve hoş bir vurgu yapan fırça desenleri sayesinde kullanıcılar harika görünen bu cihazı kolayca taşıyabiliyor. 7,82 mm'lik ince çerçeveli tasarım, olağanüstü görüntüler için daha fazla alan sunuyor. 15,6 inç Full HD IPS ekran ve Acer Color Intelligence teknolojisi ile net ve gerçekçi renkler hayat buluyor. Kullanıcılar gama ve doygunluk seviyelerini gerçek zamanlı olarak ayarlayarak ekran rengini ve parlaklığını kesinti olmadan en uygun hale getirebiliyor. İnanılmaz hızlı bağlantı için dahili Gigabit Wi-Fi özelliğine sahip 8. Nesil Intel Core i7 işlemcilere kadar seçenekler sunan ürün birçok kişisel asistana ve sesli hizmete destek veriyor. Ayrıca NVIDIA GeForce MX150 GPU ile mükemmel performans elde ediliyor. Acer TrueHarmony Audio ise seslere hayat vererek performansa katkı sağlıyor.
Acer Aspire 3: İş, okul ve eğlence için uygun bir multimedya makinesi
Canlı renk seçenekleriyle gelen 14 inç Full HD ekranlı şık Acer Aspire 3, güçlü multimedya deneyimleri ve eğlence için mükemmel. Ürün ayrıca, geliştirilebilen depolama seçenekleri ile medya, kişisel fotoğraflar ve belgeler için geniş alan sunma esnekliğine sahip. Aspire 3'te 8 GB'a kadar DDR4 2666 MHz bellek, Precision Touchpad, Acer BluelightShield, HDMI bağlantısı, 3 USB girişi ve tercihe bağlı olarak gelen bir DVD sürücü bulunuyor.
Daha Fazla Acer Cihazında Amazon Alexa Olacak
8. Nesil Intel Core işlemcilere sahip Aspire Z 24 hepsi bir arada bilgisayar, Aspire 7 ve Aspire 5 dizüstü bilgisayarlar Alexa desteği sunarak Acer'ın gelişen PC için Alexa cihazları portföyüne katılıyor. Uyumlu dizüstü ve masaüstü bilgisayarlara sahip daha fazla kişi, Alexa'dan takvimlerini kontrol etmesini, listeler oluşturmasını ve soruları yanıtlamasını isteyerek daha fazla iş halledebilecek; Alexa'ya favori müzikleri, podcast'leri veya sesli kitapları çalmasını söyleyerek eğlenebilecek; ışıklar, termostatlar ve ev aletleri gibi akıllı ev cihazlarını yönetebilecek ve üçüncü taraf geliştiricilerin yaptığı binlerce farklı özelliğe erişebilecek.
"Müşterilere üretkenliklerini artıracak doğal bir yol sunmak için Acer ile birlikte çalışmaktan heyecan duyduk." diyen Alexa Sesli Hizmetler Direktörü Priya Abani, sözlerini şöyle sürdürdü: "Dahili Alexa sayesinde sesinizi kullanarak işlerinizi yönetebilir, haberleri dinleyebilir, akıllı ev cihazlarını kontrol edebilir, binlerce farklı yeteneğe erişebilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz."
Fiyat ve Bulunabilirlik
Acer Aspire Z 24, Ekim ayında EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) bölgesinde 899,99 €'dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.
Aralık 2018'de EMEA bölgesinde; Acer Aspire 5 serisi 549 €'dan başlayan fiyatlarla, Acer Aspire 3 serisi ise 399 €'dan başlayan fiyatlarla piyasaya çıkacak.
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