Acer, IFA'da Yenilikçi Laptop Modelleri Tanıttı!

Acer, Aspire dizüstü ve hepsi bir arada bilgisayar portföyündeki yenilikleri IFA 2018'de duyurdu.

Acer, IFA'da yenilikçi laptop modelleri tanıttı!

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