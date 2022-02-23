Acer İki Yeni Chromebook Modelini Satışa Sundu

Acer Chromebook Spin 513, 8 çekirdekli 8 nm Qualcomm Kryo 468 CPU'ya sahip Snapdragon 7c bilgi işlem birimi ile aynı anda birden fazla görevin üstesinden hızla gelebiliyor.

Acer İki Yeni Chromebook Modelini Satışa Sundu

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