Qualcomm'un Sıradaki Amiral Gemisi İşlemcisi Gen 2, AV1 ile Gelecek!

Qualcomm'un bir sonraki amiral gemisi Snapdragon işlemcisinin en büyük özelliği, sunacağı düşünülen büyük bir video yükseltmesi olabilir!

Snapdragon 8 Gen 1, AV1 ile gelecek

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