Qualcomm'un Sıradaki Amiral Gemisi İşlemcisi Gen 2, AV1 ile Gelecek!

2022'nin en üst düzey Android telefonlarının çoğu Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 işlemci ile gelecek, ancak şimdiden firmanın gelecek yıl Gen 2 olarak adlandıracağı büyük bir yükseltme yapacağı konuşuluyor. Bu yükseltmelerden en önemlisi yeni bir video codec desteği olacak.
Kaynaklar, Qualcomm'un bu yılın sonunda piyasaya sürülecek olan işlemciye açık video AV1 codec bileşeni için destek eklemeyi planladığını söylüyor. Bu da bize Snapdragon 8 Gen 2'nin yakında geleceğini söylüyor.
AV1 Nedir?
AV1 video formatı hakkında henüz fazla bir şey duymamış olabilirsiniz, ancak bu format, mevcut standartlardan daha iyi sıkıştırma sunan bir video depolama yöntemi. Bu da videoların internet üzerinden daha hızlı aktarımına imkan vermek anlamına geliyor. Yani 2023'te piyasaya çıkacak olan Android cihazlar, daha yüksek çözünürlüklü videoları daha hızlı yükleyebilecekler.
AV1 formatının en büyük destekçilerinden biri Google, ve bu format YouTube üzerinde yaygın olarak kullanılıyor. Netflix tarafından da destekleniyor, ancak Disney Plus ve HBO Max gibi diğer büyük akış servisleri henüz bu formata geçiş yapmadı.
AV1 şu anda kullanılan HEVC (H. 265) formatından %30 daha verimli. Telif ücreti olmadığından dolayı da, cihaz üreticileri, video platformları ve son kullanıcılar için daha ucuz video üretim maliyeti anlamına geliyor. Qualcomm gibi büyük üreticilerin destekliyor olması, formatın geleceğinin parlak olduğunu gösteriyor. Samsung AV1 formatını 2021'den beri destekliyor.
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