Acer, Predator Orion ve Nitro Masaüstü Oyun Bilgisayarlarını Güncelledi

Acer, yaptığı açıklamayla Predator Orion 3000 ve Nitro 50 serilerine güncellemeler ve geliştirmeler getiren masaüstü oyun portföyünü yenilediğini duyurdu.