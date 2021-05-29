Acer, Predator Orion ve Nitro Masaüstü Oyun Bilgisayarlarını Güncelledi

Acer, bugün yaptığı açıklamayla Predator Orion 3000 ve Nitro 50 serilerine güncellemeler ve geliştirmeler getiren masaüstü oyun portföyünü yenilediğini duyurdu. Her iki seri de en yeni 11. Nesil Intel Core veya AMD Ryzen 5000 Serisi masaüstü işlemciler ile NVIDIA GeForce RTX 30 Serisi GPU'ların yanı sıra, bir dizi genel iyileştirme içerecek şekilde güncellendi.
Predator Orion 3000 Masaüstü Bilgisayarları
Predator Orion 3000 (P03-630), midtower bir kasadan sınıfının en iyi donanım deneyimini bekleyen oyuncular için tasarlandı. 11. Nesil Intel® Core™ i7 İşlemci, NVIDIA GeForce RTX 3070 GPU ve 64 GB'a kadar 3200 Hz DDR4 bellek ile gelen bu bilgisayar, oyun, yayın ve düzenleme konusunda kullanıcılarının tüm ihtiyaçlarına cevap veriyor. Bu performans, donanım ve yazılım verimliliğini artıran, sorunsuz oyun oynama, yüksek kare hızları ve sürükleyici bir gerçekçilik sağlayan yeni Intel® Core™ i7 işlemci çekirdek mimarisi ile daha da güçlendirildi.
Predator Orion 3000'in GeForce RTX 3070 GPU'su, NVIDIA'nın 2. nesil RTX mimarisi olan NVIDIA Ampere mimarisi tarafından desteklenmektedir. Geliştirilmiş Işın İzleme Çekirdekleri ve Tensor Çekirdekleri, yeni akış çoklu işlemcileri ve yüksek hızlı G6 bellek ile en talepkâr oyunlarda bile ihtiyaç duyacağınız gücü sağlıyor. Sistemi soğutmak için 92x92 mm özel tasarımlı FrostBlade™ fan, Orion 3000'in optimum seviyelerde çalışacak şekilde soğutulmasını sağlamak için hem yüksek statik basınç hem de hava akışı sağlayan özel patentli kanatlara sahip. Biri doğrudan FrostBlade™ fanının göbeğine yerleştirilen dört RGB LED bulunan sistemde kullanıcılar, Acer'ın sistem durumu, aydınlatma ve fan hızını tek noktadan izleyip yönetebilecekleri özelleştirilmiş uygulaması PredatorSense'ten faydalanarak kasanın ön kısmındaki dikey ışık çubuklarını da özelleştirebilirler.
Yüksek hızlar için Intel® Killer ™ E2600 ve MU-MIMO özellikli Wi-Fi 6'nın yanı sıra, Tip-A ve Tip-C destekli USB 3.2 Gen2 yuvalarıyla geniş bağlanabilirlik seçenekleri ile DTS™ Ultra ses sunan Predator Orion 3000, EMI uyumlu temperli cam yan paneliyle kasa içi aydınlatmaları görebilmeyi de sağlıyor. 2 TB'a kadar PCIe NVMe SSD (1TB x 2) ve 6 TB'a kadar (3TB x 2) depolama desteği ile istenen her şey için de bolca yer sunuyor.
Acer Nitro 50
Nitro 50 (N50-120 [AMD] ve N50-620 [Intel]) serisi, daha iyi oyun oynama, ekstra özellikler ve daha sürükleyici bir deneyim başta olmak üzere, her alanda iyileştirme isteyen oyuncular için tasarlandı. AMD Ryzen™ 9 5900 Serisi veya 11. Nesil Intel® Core ™ i7 masaüstü işlemcileri ile gelen bilgisayar, NVIDIA GeForce® RTX 3060 Ti GPU sayesinde içerik oluşturma ve video düzenleme gibi grafik yoğun görevleri desteklemek için yeterli. Her iki Nitro 50 modeli de 64 GB'a kadar çift kanallı 3200 MHz DDR4 bellek, çift 3,5" SATA3 HDD yuvası (en fazla 3 TB x2), M.2 2280 PCIe NVMe SSD yuvaları, 802.11ax/ac/a/b/g/n, Wi-Fi 6, Dragon LAN 1G Ethernet ve USB 3.2 Gen 2 Tip-C ve Tip-A bağlantı noktaları ile geliyor.
Siyah metal kasalı Nitro 50 oyun bilgisayarları, gecikmesiz bir oyun deneyimi ve yüksek kare oranları ile çıtayı yukarı taşıyor. Nitro Serisi masaüstü bilgisayarlar, Qi standardını destekleyen tüm mobil cihazlarla çalışan yerleşik bir kablosuz şarj istasyonu[[1]] ile sipariş edilebiliyor. Nitro 50'de ayrıca mobil cihazları 5W kablosuz şarj cihazlarından daha hızlı ve 60 dakika içinde şarj edebiliyor. Diğer özellikleri arasında DTS: X Immersive Audio, Windows 10 Home, FrostBlade™ Soğutma, Wi-Fi 6 işlevi ve oyunlardaki modu belirlemeyi sağlayan ateş kırmızısı LED'ler bulunuyor. NitroSense sistem yönetimi yazılımı ise CPU ve GPU sıcaklıklarını izlemenin yanı sıra, fan hızını ayarlama olanağı sağlıyor.
Fiyat ve Bulunabilirlik
Predator Orion 3000 (P03-630) ekim ayında EMEA bölgesinde 949 euro'dan başlayan; Nitro 50 (N50-620) ise ekim ayında EMEA bölgesinde 799 euro'dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.
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