Acer'dan Müthiş Hızlı 4K 144Hz Monitörler!
Acer, yüksek fps düşkünü oyun tutkunlarını tatmin edecek yeni 4K monitörlerini Berlin'deki IFA'da ortaya çıkardı!
Acer'ın yeni monitörleri, ultra yüksek çözünürlüklü monitörlerde 60Hz bariyerini aştı. IFA'da tanıtılan iki yeni 4K 144Hz monitör, yüksek fps'leri, düşük sıcaklıkları sevenler için üretildi.
1.299 dolar fiyat etiketiyle gelen Predator XB273K, artık Nvidia'nın oyunlardaki geçişleri yumuşatan G-Sync teknolojisini destekliyor. 2.000 dolarlık Predator X27'nin birçok özelliğini aynen sunan yeni monitör, 4K çözünürlük, süper hızlı 144Hz maksimum tazeleme oranı muhtemelen overclock'la elde ediliyor ancak yine de müthiş. Cihazın DisplayHDR 400 onayı da bulunuyor. G-Sync ve HDR'yi desteklese de monitörün resmi bir "G-Sync HDR" damgası yok.
Acer'ın diğer yeni monitörü Acer Nitro XV273K ise "sadece" 899 dolar ve ilk monitör gibi DisplayHDR 400 sertifikasyonuna sahip. IPS teknolojisiyle gelen monitör, G-Sync yerine AMD FreeSync işlevi sunuyor. Böylece karşımızda 144Hz'lik ilk FreeSync monitörünün durduğunu söylememiz mümkün.
Kötü Haber
Monitörler müthiş olsa da Radeon kartların hiçbiri, 4K'da kararlı bir biçimde 60 fps bile sunamıyor, yani bu monitörlerin desteklediği 144Hz'in çok gerisinde kalıyor. Ancak bir GeForce GTX 1080 Ti'niz varsa veya yeni RTX'lerden birini almayı düşünüyorsanız, bu monitörler "bütçenize uygun" olabilir.
Zeynel A. Öztürk
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