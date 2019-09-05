Acer'ın Yeni Canavarları Resmi Olarak Tanıtıldı!
Acer, IFA 2019'da yenilenen Swift dizüstü bilgisayarlarını, Predator modellerini ve hepsi-bir-arada sistemini tanıttı!
Acer, IFA 2019'da popüler Swift ultra taşınabilir dizüstü bilgisayar ve Aspire all-in-one bilgisayar serilerinin yeni modellerini tanıttı. Yeni modellerin tümü en yeni 10. Nesil Intel Core işlemciler ve Windows 10'dan güç alıyor.
Her yerde performans isteyenler için tasarlanan Acer Swift 5 (SF514-54T/SF514-54GT) ve Swift 3 (SF314-57/SF314-57G) dizüstü bilgisayarlar bir ultra taşınabilir dizüstü bilgisayarda olması gereken şık kasa, zarif tasarım, ince çerçeveler, üstün performans ve pil ömrü gibi özelliklerin tümünü barındırıyor. Öğrencileri ve aileleri hedefleyen yeni Acer Aspire C all-in-one bilgisayarlar alandan tasarruf eden şık tasarımlı bir yapıya ve son derece ince çerçevelere sahip. Böylece kullanıcılar daha büyük ekrana kavuşabiliyor ve ürün birçok farklı alanda kullanılabiliyor.
"Dünyanın en hafif 14 inç dizüstü bilgisayarını nasıl daha da iyi hale getirebiliriz diye kendimizi sürekli zorluyoruz" diyen Acer Inc. Dizüstü Bilgisayarlar ve BT Ürünleri Genel Müdürü James Lin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yeni Swift 5'e bağımsız grafik işlemci ve en yeni işlemcileri ekledik. Böylece sık seyahat eden profesyoneller taşınabilirlik için performanstan ödün vermek zorunda kalmayacak."
"Bilgisayarlara geniş ölçekli yapay zekayı ilk kez sunan, yepyeni bir grafik mimarisine sahip Irıs Plus grafik yongasıyla performans artışı sağlayan, Wi-Fi 6 (Gig+) ve Thunderbolt 3 ile sınıfının en iyi entegre bağlantı seçeneklerine sahip 10. Nesil Intel Core işlemciler, modern dizüstü bilgisayarlarda yapılabilecekleri yeniden tanımlıyor." diyen Intel Başkan Yardımcısı ve İstemci Bilgi İşlem Grubu, Mobilite İstemci Platformları Genel Müdürü Chris Walker, ardından şunları söyledi: "Intel ve Acer harika bir iş birliği sonucunda, muhteşem tasarımlı yeni Swift dizüstü bilgisayar modelleri performans ve platform becerisi kazandı."
Dünyanın En Hafif 14 inç Dizüstü Bilgisayarı: Acer Swift 5
14 inç Acer Swift 5 piyasaya çıktığından bu yana sınıfının en hafif modeli olarak biliniyor. Ürünün kasası magnezyum lityum ve magnezyum alüminyum alaşımlarının dengeli bir birleşiminden üretiliyor. 14,95 mm inceliğinde ve 990 gram ağırlığındaki yeni nesil model, bağımsız NVIDIA GeForce MX250 grafik yongası seçeneğine sahip.1 Hatta yeni güncellenen entegre Intel Iris Pro grafik yongalı sürüm daha da hafif. Üç kenarı ince çerçeveli olan ürünün ekran gövde oranı ise %86,4.
10. Nesil Intel Core i7-1065G7 modeline kadar işlemci seçenekleri ve maksimum 512 GB PCIe Gen 3x4 SSD depolama ile kullanıcılar, 14 inç Full HD IPS dokunmatik ekranda güçlü performans ve yüksek renk kalitesi elde ediyor. Swift 5'te Thunderbolt 3 desteği veren tam işlevli USB3.1 Type-C bağlantısı, çift bant Intel Wi-Fi 6 (802.11ax) ve parmak izi okuyucu ile Windows Hello desteği bulunuyor.
Sık seyahat eden profesyoneller için tasarlanan Swift 5, hafif olmasına rağmen güçlü bir dizüstü bilgisayar. 12,5 saate varan pil ömrü gün boyu üretken olmanızı sağlıyor. Hızlı şarja destek veren Swift 5, 30 dakikalık şarjla 4,5 saate kadar kullanım sunuyor[iii]. Kullanıcılar, dahili parmak izi okuyucuyla Windows Hello üzerinden kolay ve güvenli bir şekilde giriş yapabiliyor.
Acer Swift 3: Şık, Taşınabilir ve Güçlü
Şık ve hafif Acer Swift 3 dizüstü bilgisayar 14 inç Full HD IPS3 ekrana sahip. Çelik grisi ve pembe renk seçenekleriyle gelen ürün yalnızca 1,19 kg (2,62 lbs.) ağırlığında. Swift 3, en uygun hızda çalışan, Intel Iris Plus grafik yongalı 10. Nesil Intel Core i7-1065G7 işlemci ve tercihe bağlı bağımsız NVIDIA GeForce MX250 GPU seçeneğiyle 15,95 mm inceliğindeki kasasının içine büyük bir güç sığdırıyor. 512 GB'a kadar PCIe Gen 3x4 SSD depolama, 16 GB LPDDR4X RAM, Thunderbolt 3 ve akıcı bir kablosuz bağlantı deneyimi için çift bant Intel Wi-Fi 6 özellikleriyle Swift 3, iş ve eğlence için ideal bir ultra taşınabilir dizüstü bilgisayar. 12,5 saate varan pil ömrü sunan ürün hızlı şarj özelliğine de sahip. 30 dakika şarj ile 4 saat video oynatmaya yetecek pil ömrü elde ediliyor.
Hem iş hem de eğlenceye uygun olan Swift 3, 4,37 mm inceliğindeki çerçeveleri ve %84 ekran gövde oranıyla görsellere ve videolara hayat veriyor. Swift 3 ayrıca Acer Color Intelligence ve Acer ExaColor teknolojileriyle renk kalitesini artırarak canlı görüntüler oluşturuyor.
Tüm Aile İçin İdeal Acer Aspire C Serisi All-in-One Bilgisayar
Alandan tasarruf eden şık bir tasarıma sahip, 6,8 mm inceliğindeki Acer Aspire C all-in-one bilgisayar hem öğrencilerin hem de tüm ailenin beğeneceği bir dizi pratik özellikle geliyor. 27 inç, 24 inç ve 22 inç Full HD IPS ekran seçeneklerine sahip ürünün tüm sürümleri 10. Nesil Intel Core işlemcilerden güç alıyor. Ayrıca bağımsız NVIDIA MX130 GPU seçeneği de sunuluyor. M.2 NVMe SSD1 ile 1 TB'a, 2,5 inç HDD ile ise 2 TB'a kadar depolama alanı sunan Aspire C serisi, 32 GB DDR4-2666 bellekle de birlikte farklı ihtiyaçları olan birden fazla kullanıcı için ideal bir all-in-one bilgisayar sunuyor.
Kamerayı kapatma imkanı ile gizliliği koruyan ürün, HDMI çıkışı sayesinde de ikinci bir ekran kullanmaya da olanak veriyor. Çevre birimlerini bağlamak için dört adet USB 3.1 Gen 11 bağlantısına sahip olan Aspire C, baskı alma, oyun, fare veya uzun metinler yazmak için klavye kullanma gibi belirli ihtiyaçları karşılayacak esnekliği sunuyor. Hem gençler ve hem de yaşı ilerlemiş olanların gözleri Acer Vision Care ile koruma altına alınıyor. Acer Vision Care; mavi ışığı azaltan Acer Bluelight Shield ve ekran titreşimini düşürerek rahatlık
Fiyat ve Bulunabilirlik
Acer Swift 5, EMEA bölgesinde 14 inç modeliyle Eylül ayının ortalarında 899 EUR'dan başlayan fiyatlarla piyasaya çıkacak.
Acer Swift 3, EMEA bölgesinde 14 inç modeliyle Eylül ayında 599 EUR'dan, başlayan fiyatlarla piyasaya çıkacak.
Acer Aspire C Serisi, EMEA bölgesinde; 27 inç modeliyle Şubat 2020'de 799 EUR'dan, 23,8 inç modeliyle Aralık 2019'da 649 EUR'dan, 21,5 inçlik modeliyle de Ocak 2020'de 599 EUR'dan başlayan fiyatlarla piyasaya çıkacak.
İnce ve Hafif Predator Triton 300, Güç ve Boyutun Doğru Birleşimini Sunuyor
İnce ve hafif Triton serisinin en yeni üyesi olan Predator Triton 300, Windows 10 işletim sistemine sahip. Performans ile özelliklerin mükemmel birleşimini ince bir tasarımda sunan ürün dikkat çekici fiyatlarla geliyor. Yalnızca 2,3 kg ağırlığındaki ürünün alüminyum kasası, diğer Predator dizüstü bilgisayarlarda görülen sade mat siyah tasarıma ve mavi ışıklı hatlara sahip.
10. Nesil Intel Core i7'ye kadar olan işlemci seçeneklerine NVIDIA GeForce GTX 1650 GPU ve 16 GB DDR4 2666Hz bellek (32 GB'a çıkarılabilir) eşlik ediyor. Oyunların gerektirdiği yüksek depolama alanını karşılamak için üründe RAID 0 yapılandırmasıyla iki adet 1 TB PCIe NVMe SSD desteği ve 2 TB'a kadar sabit sürücü bulunuyor. Killer Ethernet ile birlikte Killer Wi-Fi 6 AX 1650 sayesinde hızlı ve gecikmesiz bir bağlantı sağlanıyor.
İnce çerçeveli tasarıma sahip 15,6 inç Full HD IPS ekran, 144 Hz yenileme hızı ve 3 ms tepki süresiyle gerçekçi grafikler ve canlı renkler oluşturarak tüm ayrıntıları gözler önüne seriyor ve oyunlara hayat veriyor. Etkileyici sesler ise Waves Nx ile birlikte sunuluyor. Teknoloji harikası fiziksel modellemeden yararlanan bu özellik, mükemmel akustiğe sahip yerlerde kullanılan üst düzey hoparlörleri sanal olarak taklit ederek gerçekçi bir ses deneyimi oluşturuyor.
Bölgesel RGB aydınlatmaya sahip klavyede, özel Turbo ve Predator Sense tuşları bulunuyor. Buna ek olarak WASD, ok tuşları ve özel tuşlar kolay kullanım için içbükey ve şeffaf yapıdalar.
Predator Triton 300'de ayrıca, tüm Predator dizüstü bilgisayarlarda bulunan üstün termal tasarım kullanılıyor. Bu tasarım, Acer'ın 4. Nesil AeroBlade 3D metal fan teknolojisinden yararlanan çift fan, CoolBoost™ teknolojisi ve stratejik olarak konumlandırılan havalandırma deliklerinden meydana geliyor.
Predator Triton 500 Hızlı 300 Hz Ekran Seçeneğiyle Geliyor
Şimdi inanılmaz hızlı 300 Hz 15,6 inç Full HD ekranla gelen Predator Triton 500, yalnızca 17,9 mm (0,7 inç) inceliğe ve 2,1 kg (4,6 pound) ağırlığa sahip güçlü bir oyuncu dizüstü bilgisayarı. Tamamen metal, dayanıklı bir kasaya sahip olan ürün yalnızca 6,3 mm olan ince çerçeveleriyle %81'lik gövde ekran oranına ulaşıyor. Sırt çantasına veya evrak çantasına kolayca sığabilecek incelikteki Triton 500, çalıştırıldığında 9. Nesil Intel Core i7 işlemcilerin performansını kullanarak bir oyun canavarına dönüşüyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın