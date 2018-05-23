Acer'ın Yeni Chromebook'larıyla Tanışın
Acer'ın yeni "2'si bir arada" Chromebook modelleri, yüksek performans ve şık tasarımı birlikte sunuyor.
Chrobebook dendiğinde akla gelen ilk isimlerden olan Acer, New York'ta düzenlediği Next@Acer etkinliğinde yeni Chromebook modellerini tanıttı. Bu modeller arasından, özellikle 2'si bir arada modeller ilgi çekmeyi başardı.
Acer Chromebook Spin 15
Laptop, 15.6 inç'lik, Full HD çözünürlük sunan bir ekrana sahip. Özel menteşe sistemi, laptop'un ekranının ters çevrilmesine ve bu sayede talete dönüşmesine izin veriyor. Tabii ki Chromebook Spin 15'te, dokunmatik bir ekran bulunuyor.
Acer, laptop'un 13 saate varan pil ömrü sunduğunu söylüyor. Üstelik her dokunmatik Acer Chromebook'ta olduğu gibi, bu laptop'ta da Google Play Store desteği unutulmamış.
Büyük boyutlarına rağmen sadece 2.1kg ağırlığındaki kasa, içerisinde iki çekirdekli Intel Celeron'dan dört çekirdekli Intel Pentium'a kadar uzanan bir işlemci seçenek yelpazesi sunuyor. RAM büyüklüğü de, 4 ya da 8GB olarak seçilebiliyor. Dahili depolama alanı, 32 veya 64GB büyüklüğünde. Tabii ki bu alan, microSD kart yuvası sayesinde artırılabiliyor.
Tammuz ayından itibaren raflara çıkacak olan Chromebook Spin 15'in başlangıç fiyatı, 449 dolar olacak.
Acer, aynı laptop'un bir de 13 inç'lik modelini piyasaya sürecek. Ancak bu modelin ne zaman piyasada olacağı ya da fiyatı hakkında bir bilgi verilmiş değil.
Yeni Chromebook 15
Acer, aynı zamanda, geleneksel Chromebook 15 modelinin yenilenmiş bir sürümünü de etkinlikte duyurdu. Ekran yine Full HD çözünürlük sunuyor ve laptop, 14 saate varan pil ömrü ile geliyor.
Google Play desteği, yeni Chromebook 15'te de bulunuyor. Ancak ekranın dokunmatik olup olmayacağı, sizin seçiminize bırakılmış. Donanım özellikleri, Chromebook Spin 15 ile aynı.
Yeni Chromebook 15, bu ay bitmeden, 349 dolardan başlayan fiyat seçenekleriyle raflarda olacak.
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