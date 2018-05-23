Acer'ın Yeni Chromebook'larıyla Tanışın

Acer'ın yeni "2'si bir arada" Chromebook modelleri, yüksek performans ve şık tasarımı birlikte sunuyor.

Acer'ın Yeni Chromebook'larıyla Tanışın

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