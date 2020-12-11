Açıklanan COVID-19 Vaka ve Ölüm Sayıları Yalan mı?

Açıklanan COVID-19 vaka ve ölüm sayılarının gerçeği yansıtmadığına inanan ve gerçek olduğunu söylediği verileri kendi sistemi üzerinden yayınlayan bilim insanı Rebekah Jones'un evine düzenlenen baskın, "hükümetler doğru söylemiyor mu" sorusunu yine gündeme getirdi.