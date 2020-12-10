Koronavirüs'e Bir Kurban Daha: Prince of Persia: The Sands of Time Remake

Ubisoft, 2020'nin hiç bir yıla benzemediğini söyleyerek, daha önce 21 Ocak'ta yayınlanacağını söylediği Prince of Persia: The Sands of Time Remake'in ertelendiğini duyurdu. İşte yeni tarih...

Prince of Persia: The Sands of Time Ertelendi

Ubisoft, geçtiğimiz Eylül ayında Prince of Persia hayranlarını heyecanlandıran bir haber vermiş ve 2003 yılının klasik aksiyon oyunu Prince of Persia: The Sands of Time'ın bir "remake'i" üzerinde, yani yeni teknolojilerle yenilenmiş bir sürümü üzerinde çalıştığını duyurmuştu. Bu duyuruda, oyunun piyasaya çıkış tarihi olarak 21 Ocak 2021 gösterilmişti.

Ne yazık ki bu tarih artık geçerli değil. Ubisoft, yaptığı yeni bir açıklamada, oyunun çıkış tarihinin 18 Mart 2021'e ertelendiğini duyurdu. Bu da,  Prince of Persia: The Sands of Time Remake'i için ekstra 2 ay daha beklemek zorunda olduğumuz anlamına geliyor.

Açıklamada 2020 yılının diğer hiç bir yıla benzemediğine vurgu yapılıyor ve yaşanan aksaklıklar nedeniyle, ek zamana ihtiyaç duyulmasının kaçınılmaz olduğu söyleniyor.

Ubisoft'un AnvilNext motoru üzerine inşa edilen oyunda, 1989 yılının orijinal Prince of Persia oyunu da bulunacak ve bu oyuna, oyun içi menülerden kolaylıkla ulaşılabilecek.

Prince of Persia: The Sands of Time Remake, PC, Xbox One, Nintendo Switch ve PlayStation 4 platformları için satışa sunulacak. Yeni nesil konsollar olan PlayStation 5 ve Xbox Series X / S içinse henüz bir açıklama yapılmış değil.

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