Acının izi yüzlerinde! Corona Virüs doktorlarından şaşırtıcı paylaşımlar...

Corona Virüs tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ederken, Corona Virüs ile mücadele eden sağlık çalışanları da zorlu bir savaş veriyor. Uzun saatler boyunca, can acıtan maskelerin altında hayati tehlikeye rağmen didinen sağlık çalışanlarının fotoğrafları sizi çok etkileyecek.