Acının izi yüzlerinde! Corona Virüs doktorlarından şaşırtıcı paylaşımlar...

Corona Virüs dünyayı etkisi altına almaya devam ediyor. Dünya çapında Corona Virüs testi pozitif çıkan insan sayısı artarken, bir yandan da salgına karşı büyük bir savaş veriliyor.
Sağlık çalışanları ise Corona Virüs savaşında her cephede savaşıyor. Tehlikenin içinde kendi hayatını riske atarak savaşan sağlık çalışanlarının Corona Virüs mücadelesini ancak fotoğraflardan görebiliyoruz. Uzun çalışma saatleri, bitmeyen nöbetler... Geriye kalan uzun saatler boyunca yüzlerinde kalan maskelerin sebep olduğu çürükler, morluklar, izler... İşte dünyanın dört bir yanından sağlık çalışanlarının mesai sırasında ya da mesai sonrasında çektikleri fotoğraflar... Minnettarız!
"13 saat yoğun bakım ünitesinde çalıştıktan sonra... Ben bir kahraman değilim, normal bir insanım..."
Çek bir doktorun paylaşımı: "Uyumuyoruz, yemiyoruz..."
Saatlerce çalışma sonrası yoğun bakım hemşiresi...
"Tüm gün boyunca N95 maske taktıktan sonra böyle görünüyorsunuz"
Cleveland'dan 12 saatlik mesai sonrası...
"Savaş yaralarım..."
"Ben bir hemşireyim ve şu anda acil bir durum ile mücadele ediyorum"
Kişisel koruyucu ekipmanı biten anestezi uzmanı Dr. John Henao.
Hemşireler, yeni Corona Virüs ile mücadelede zorlu bir vardiyadan sonra maskelerini çıkarıyor.
Koruyucu maskesini çıkaran bir hemşire.
"Bu benim annem. Kendisi 71 yaşında ve öğleden gece yarısına kadar insanlara bakıyor. İnsanların sağlığı için kendilerini cehenneme atan bu insanlara teşekkür edin."
Ekipman sıkıntısı sırasında Dr. Joy Vink'in Corona Virüs'e karşı aldığı önlem.
"Bu benim annem. O benim kahramanım. 60 yaşında bir "Birinci Basamak" doktoru. Covid-19 hastalarını test ediyor.
Uzun bir vardiyadan sonra hemşirenin yüzü.
Hemşirenin yüzündeki dişli izleri ve perişan hale gelmiş burnu...
"İşte bu benim gerçeğim. Kayışlar yüzünden baş ağrıları oluyor. Yüzünün her yerinde acı çekiyorsun ve dokunamıyorsun bile. Bu sabah hala izlerim ve ağrıların var. Lütfen hepiniz evde kalın ve gerekli olanı yapın. Başka birine geçirebilirsiniz. Daha fazla hastaya ihtiyacımız yok."
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