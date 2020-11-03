Acıya İnsan Gibi Tepki Veren Yapay Deri için Önemli Adımlar Atılıyor

"Elektronik deriler" dokunmaya tepki verebilse de, yanık ve batmalara tepki vermekte pek başarılı değiller. Bu durum, özellikle protezler ve insana benzer tepki vermesi gereken robotlar için bir sorun oluşturuyor. Gelecekte ise daha hassas bir elektonik deriyle tanışabiliriz.
RMIT Üniversitesi araştırmacıları tarafından geliştirilen yapay deri, acıya insanlara benzer bir tepki veriyor. Basınç ve ısının belirli seviyelere ulaşmasıyla deri, "neredeyse anında" tepki veriyor. Prototip, basıncı ve sıcaklığı algılayabilen çok ince elektonik bileşenlerden (oksitler ve biyouyumlu silikon) oluşuyor. Sistem, hafif bir dürtme ile acı verecek bir yumruk arasındaki farkı algılayabiliyor.
Sistemin pratik bir ürüne dönüşmesi için önünde uzun bir yol var. Ancak bu gerçekleştiğinde, protez kollar gerçek hisleri taklit ederek tehlikeden uzak durmayı kolaylaştırabilir. Robotlar ise insan gibi kırılgan olduklarında, korkunç olmaktan bir miktar uzaklaşabilirler.
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