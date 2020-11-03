Acıya İnsan Gibi Tepki Veren Yapay Deri için Önemli Adımlar Atılıyor

Robotlar ve protez kollar, belki de bu teknoloji sayesinde günün birinde acıyı insana benzer bir biçimde algılayabilecek.

Oynat Acıya İnsan Gibi Tepki Veren Deri için İlk Adımlar Robotlar ve protez kollar, belki de bu teknoloji sayesinde günün birinde acıyı insana benzer bir biçimde algılayabilecek.

"Elektronik deriler" dokunmaya tepki verebilse de, yanık ve batmalara tepki vermekte pek başarılı değiller. Bu durum, özellikle protezler ve insana benzer tepki vermesi gereken robotlar için bir sorun oluşturuyor. Gelecekte ise daha hassas bir elektonik deriyle tanışabiliriz.

RMIT Üniversitesi araştırmacıları tarafından geliştirilen yapay deri, acıya insanlara benzer bir tepki veriyor. Basınç ve ısının belirli seviyelere ulaşmasıyla deri, "neredeyse anında" tepki veriyor. Prototip, basıncı ve sıcaklığı algılayabilen çok ince elektonik bileşenlerden (oksitler ve biyouyumlu silikon) oluşuyor. Sistem, hafif bir dürtme ile acı verecek bir yumruk arasındaki farkı algılayabiliyor.

Sistemin pratik bir ürüne dönüşmesi için önünde uzun bir yol var. Ancak bu gerçekleştiğinde, protez kollar gerçek hisleri taklit ederek tehlikeden uzak durmayı kolaylaştırabilir. Robotlar ise insan gibi kırılgan olduklarında, korkunç olmaktan bir miktar uzaklaşabilirler.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

En İyi GeForce Ekran Kartlı Laptop'lar

Brand Week İstanbul zamanı geldi

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Kışlık lastik uygulaması ne zaman başlıyor? (2020-2021) Kış lastiği hangi araçlar için zorunlu?
5 Kasım 2020 A101 aktüel kataloğunda TV, cep telefonu, bluetooth kulaklık fırsatı
Atiye 3. sezon ne zaman yayınlanacak? Atiye 3. sezon heyecanı!
Norm güncelleme nasıl yapılır? Norm güncelleme tarihleri belli oldu
Günün En çok Okunanları
Elon Musk'tan Cybertruck için güzel haber: "1 ay içinde açıklayacağız"
Sorunsuz Güvenlik Kamerası: Tapo C100 İncelemesi
Koronavirüsün sırrı mutasyonlarda mı? İki araştırmadan ilginç sonuçlar!
Acayip Beğendik: TaoTronics SoundSurge 85 İncelemesi!
Koronavirüsün az bilinen belirtisi ortaya çıktı! Dudak ve ağızda çıkıyor!

 

 