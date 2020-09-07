Şok Eden Gerçek: Mikroplastikler, Organlarımıza Kadar Girmiş Durumda

Mikroplastikler ve nanoplastiklerin, insan organ ve dokularında kadar girdiği kanıtlandı. Peki bu ne anlama geliyor; tehlike ne kadar büyük?

  • Levent Öztürk
Mikroplastikler, organlarımıza kadar girmiş

Mikroskobik plastik parçacıkları Dünya'da hemen her köşede bulunabiliyor. Ama bu durumun giderek kötüleştiği bir gerçek. Bilim insanları, tarihte ilk defa mikroplastiklerin ve nanoplastiklerin insanların organ ve dokularında da bulunabildiğini gösterdiler.

Arizona Eyalet Üniversitesi bilim insanları, vücutlarını bilime bağışlamış olan ve vefat etmiş kişilerin akciğer, karaciğer, dalak ve böbreklerinden alınan 47 örneğin her birinde en az bir tür plastiğin varlığını buldular.

Pek çok yiyecek kabı ve paketinde kullanılan Bisfenol A (BPA) adı verilen bir plastik türü incelenen örneklerin %100'ünde bulundu. Ayrıca ekip, tüketici ürünlerinde sıklıkla kullanılan polikarbonat (PC), polietilen tereftalat (PET) ve polietilen (PE) gibi diğer plastik türlerinin de organlarımıza kadar girdiğini fark etti.

Araştırmacılar, bulgularını American Chemical Society (ACS) Güz 2020 Sanal Buluşma ve Fuarı'nda sundular ve bu sunumda µ-Raman spektrometre görüntüleme teknikleri kullanılarak bu sonuçlara ulaşıldığını açıkladılar.

Yapılan açıklamada plastiklerin artık her yerde olduğu belirtilirken, insan vücudunu inceleyen çok az araştırmanın olduğu ve şu anda insan vücudundaki bu plastiklerin sadece ufak bir problem mi yoksa bir sağlık tehlikesi mi olduğunun bilinmediği belirtildi.

2018 yılında yapılan bir başka araştırmada da, insan dışkısında bol miktarda mikroplastik bulunduğu gösterilerek ambalajlardan gelen mikroplastiklerin insan vücuduna girdiği kanıtlanmıştı. Ama artık, bu tehlikenin organlarımıza kadar girdiği de kanıtlanmış oldu.

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