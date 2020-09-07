2020'de Hangisini Seçmeli? Apple Music mi, Spotify mı?

Piyasadaki müzik akış hizmetlerinin sayısı artmaya devam ediyor. Ülkemizde uygun sayılabilecek üyelik fiyatları sunan Spotify ve Apple Music ise her şeye rağmen bu hizmetlerin en başarılıları (veya en popüler olanları) olmayı sürdürüyorlar.
Ortalama bir kullanıcı için ikisi arasındaki farkı hemen görmek kolay olmayabileceği gibi ayrıntılı bir araştırma yapacak zamanınız da olmayabilir. İki hizmetin artılarını ve eksilerini sıraladığımız karşılaştırmamızın doğru seçimi yapmanıza yardımcı olacağını umuyoruz.
Apple Music
Kitaplığı ne kadar büyük?
Apple Music'in şarkı kitaplığı, geniş bir şarkı türü yelpazesine sahip ve 50 milyon civarında şarkı içeriyor. Apple Music'te az tanınmış şarkıcıları bulmanız mümkün; bunun yanında bir Apple hizmeti olduğundan kullanıcı arayüzünü kullanmak kolay.
Fiyatı ne kadar?
Ücretsiz ve ücretli seçenekleri bulunan Spotify'ın aksine Apple Music, sadece ücretli seçeneğe sahip ve ücret ödemeden önce hizmeti ücretsiz olarak denemenize izin veriyor. Apple Music'in aylık ücreti 13,99 TL iken, altı kişiyi destekleyen aile üyeliği için ayda 20,99 TL ödemeniz gerekiyor.
Apple Music'in ayda 6,99 TL'ye sunulan bir öğrenci üyeliği hizmeti de bulunuyor.
Apple Music'e özel neler var?
Apple, Spotify ve diğer küçük akış hizmetlerini ezip geçmek için popüler müzik sektöründeki isimlerin bir kısmıyla anlaşmalara sahip. Apple Music, şu an Drake, Taylor Swift, Britney Spears, Frank Ocean ve Future'ın albümlerini içeriyor. Bu şarkıcıları sevmiyorsanız sorun yok, ancak seviyorsanız Apple Music'i tercih etmek isteyebilirsiniz.
Apple Music, kesintisiz radyo istasyonu Apple Music 1 (eski adıyla Beats 1) ile geliyor. Apple tarafından 7/24 sunulan bu internet radyosunun Spotify'da bir karşılığı yok.
Connect adlı sosyal işlev ise sanatçıları ve hayranları birbiriyle bağlıyor. Bu işlev sadece büyük müzik gruplarıyla değil, herhangi bir sanatçıyla iletişim kurmak için etkili ve iyi bir yol.
Spotify
Kitaplığı ne kadar büyük?
Spotify, 50 milyon şarkıdan fazlasını üzerinde barındırdığını söylüyor. Platforma her gün 40.000 parça ekleniyor ve bu hız, yavaşlayacak gibi görünmüyor. Spotify'a sürekli eklenen şarkılar, platformun yeni parçaları ve sanatçıları öne çıkarmasını sağlıyor. Uygulamayı açtığınızda neredeyse her zaman özel hazırlanmış çalma listelerini görüyorsunuz. Çalma listeleri, neredeyse her alt tür için hazırlanıyor ve sıkça güncelleniyor.
Dinleme tercihlerinize göre hazırlanan Discover Weekly, son senelerde önerilerinde gelişme kaydetti ancak benzer işlev Apple'ın For You çalma listesiyle de sunuluyor. Bu yüzden eskisi kadar eşsiz bir özellik değil.
Fiyatı ne kadar?
Spofify'ın bireysel üyeliği için ayda 17,99 TL ödemede bulunmanız gerekiyor. Aile üyeliği ise siz ve ailenizden 5 kişi için ayda 26,99 TL. Aynı çatı altında yaşayan partneriniz için sunulan Duo üyeliği, iki hesap için ayda 23,99 TL iken Öğrenci üyeliği ayda 8,99 TL. Duo hesabı, ortak çalma listeleri gibi bir ek özellik de sunuyor.
Spotify'ı bazı şarkıların başında 30 saniyelik reklamları dinlemek kaydıyla ücretsiz olarak da kullanabiliyorsunuz. Ancak şarkıları cihazınıza indirmek, istediğiniz şarkıya atlayabilmek istiyorsanız, Premium'a geçmelisiniz.
Spotify'a özel neler var?
Bugün itibariyle Spotify'a özel çok fazla şey yok. Platforma özel podcast'ler bulabileceğiniz doğru, ancak Spotify bu tür bir içerik sunmakla çok fazla ilgilenmiyor. Daha önce de söylediğimiz gibi Spotify, uygulamayı açtığınızda karşınıza gelen özel hazırlanmış çalma listeleriyle dikkat çekiyor.
Sonuç
İki hizmetin de artıları ve eksileri var ve her birinin farklı ihtiyaçlara hitap edeceğini söyleyebiliriz. Spotify'da Premium üyeliğe geçmedikçe mobilde kısıtlı bir deneyiminiz olacak. Genel olarak Spotify'ın daha güçlü bir hizmet olduğunu görüyoruz, ancak içeriğini artıran Apple her zaman ikinci sırada kalacak gibi görünmüyor.
Bu noktada müzik akış hizmetlerinin Apple Music ve Spotify'dan ibaret olmadığını, ses kalitesine önem verenler için Tidal gibi ciddi rakiplerin de olduğunu hatırlatalım.
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