Ağaçlar, ormandaki insan bedeni ya da kalıntılarının yerini belli ediyor!

Arama ve kurtarma ekipleri ormandaki insan kalıntılarını bulmaya devam ederken onlara yardımcı olacak yeni bir araştırma ortaya konuldu. Trends in Plant Science dergisinde yayınlanan yeni bir araştırmaya göre insan kalıntıları çözündükçe etrafındaki toprağı, kökleri ve yaprakları değiştirerek "ceset çözünme adaları" oluşturuyor. Hatta bu değişiklikler, uzaktan da tespit edilebiliyor.
Tennessee Üniversitesi'nde bitki bilimi profesörü olan araştırmanın kıdemli yazarı Neal Stewart Junior, konuyla ilgili son derece net açıklamalar yaparak olayı netleştirdi.
STEWART JUNİOR: "BİTKİLERE BAKMAYA YÖNELDİK"
Stewart Junior, "Küçük, açık alanlarda yaya devriyeler kayıp olan birini bulmada oldukça faydalı olabilir ancak Amazon gibi daha ormanlık ya da tehlikeli yerlerde bu pek mümkün değil. Bu da bizi insanın çözünümünün göstergesi olarak bitkilere bakmaya yönlendirdi" ifadelerine yer vererek aslında bu çözümün bazı eksikliklere de sahip olduğunu ortaya koydu.
Profesör Stewart, bu konuyla ilgili olarak ise şunu söylüyor: "Sigara tiryakisi birinin kayıp olduğunu düşünelim. Bu durumda bu kişiler, bitkilerin yerlerini saptamasını kolaylaştıracak bir tepkiyi tetikleyebilecek kimyasal bir profile sahip olabilir. Ancak bu, şu an için zorlama bir fikir."
Yeni ceset keşif yöntemlerini Tennessee Üniversitesi'ndeki Antropoloji Araştırma Tesisi'nde denemeye devam eden bilim insanları önemli bir ilerleme kaydetti. Toprağa yayılmış fazla nitrojen bu tür yerlerin belirlenmesindeki en önemli işaret. Ancak bu tekniğin biraz daha ilerletilmesi gerekiyor.
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