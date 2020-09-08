Ağaçlar, ormandaki insan bedeni ya da kalıntılarının yerini belli ediyor!

Trends in Plant Science dergisinde yayınlanan yeni bir araştırma ile ormanlarda insan kalıntıları bulmak artık çok daha mümkün olacak. Araştırmaya göre ağaçlar ve çalılar, arama kurtarma ekiplerine insanların kalıntılarını bulmalarında yardımcı olabilir. Peki ama nasıl katkıda bulunacak?