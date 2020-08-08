Araştırmalar gizemli meyveyi çözdü! İşte metalik mavi meyvenin sırrı!

Doğada mavi meyve görmek epey zor. Görenleri hayrete düşüren bu mavi metalik meyve, bilim insanlarını da meraklandırıyordu. "Blue Tinus Viburnum" adı verilen ışıltılı mavi meyveyi araştırdılar ve ortaya ilginç bir sonuç çıktı...

Metalik mavi meyvenin sırrı neydi? Araştırmalar gizemli meyveyi çözdü

Doğa, insanları her zaman şaşırtmaya devam ediyor. Mavi meyveler doğada oldukça nadirdir ,Viburnum tinus adı verilen metalik mavi meyve de görenleri oldukça şaşırtıyor. Bu meyveli bitki, bilim insanlarının da dikkatini çekti ve araştırmaya başladılar. Gizemli metalik mavi meyvenin sırrı da böylelikle çözülmüş oldu.

GİZEMLİ METALİK MAVİ MEYVENİN SIRRI NEYDİ?

Araştırmacıların sonuçlarına göre, döngü içinde konumlandırılan viburnum tinus meyvesi, bu metalik mavi rengini üretmek için hayvanlarda daha yaygın olan yağ yapısını kullanıyor. Bu sayede ise meyve yiyerek beslenen kuşların ilgisini çekebiliyor.

İngiltere, Cambridge Üniversitesi'nde kimyager Silvia Vignolini, 10 yıl önce bir İtalyan bahçesindeki bitkileri ilk gördüğünde bir şeylerin farklı olduğunu düşündü, ancak ilk analiz kayda değer bir şey ortaya koymadı.

ELEKTRON MİKROSKOBU İLE İNCELENDİ

Meyveleri elektron mikroskobu kullanarak inceleme şansı oyunu değiştirdi. Vignolini, "Resimleri almadan önce, tüm bu lekeleri görüyorduk" diyor. "Bu lekelerin lipid olduğunu öğrendiğimizde çok heyecanlandık."

Analizler, lipit yapılarının meyvelerin dış kabuğunun hücre duvarına dahil edildiğini gösterdi. Ek olarak, karmaşık yapının altında bir koyu kırmızı antosiyanin pigmentleri tabakası bulunur ve lipit yapının yansıtmadığı herhangi bir ışık, alttaki koyu kırmızı pigment tarafından emilir. Bu, ışığın geri saçılmasını önleyerek meyvelerin daha da mavi görünmesini sağlar.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Friends özel bölümünün çekimleri salgın nedeni ile yine ertelendi
Atiye 3. sezon çekimleri başladı! Atiye 2. sezon ne zaman, hangi tarihte?
7 Ağustos 2020 BİM aktüel kataloğunda uygun fiyatlı Dijitsu TV fırsatı
A101 6 Ağustos 2020 aktüel kataloğunda akıllı drone, HI-LEVEL TV sürprizi
Günün En çok Okunanları
Galaxy Note20 Ultra Ön Sipariş Edene Galaxy Buds Live Hediye
Android 11'in Bol Kedili "Sürpriz Yumurtası" Ortaya Çıktı
28 Birbirinden Güzel Duvar Kağıdı!
Hiçbiri kolay çekilmedi! Oyuncuların kaza geçirdiği filmler, en zor roller!
Monster Notebook ve NVIDIA'dan Oyunculara Rainbow Six Fırsatı

 

 