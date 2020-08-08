Araştırmalar gizemli meyveyi çözdü! İşte metalik mavi meyvenin sırrı!

Doğa, insanları her zaman şaşırtmaya devam ediyor. Mavi meyveler doğada oldukça nadirdir ,Viburnum tinus adı verilen metalik mavi meyve de görenleri oldukça şaşırtıyor. Bu meyveli bitki, bilim insanlarının da dikkatini çekti ve araştırmaya başladılar. Gizemli metalik mavi meyvenin sırrı da böylelikle çözülmüş oldu.
GİZEMLİ METALİK MAVİ MEYVENİN SIRRI NEYDİ?
Araştırmacıların sonuçlarına göre, döngü içinde konumlandırılan viburnum tinus meyvesi, bu metalik mavi rengini üretmek için hayvanlarda daha yaygın olan yağ yapısını kullanıyor. Bu sayede ise meyve yiyerek beslenen kuşların ilgisini çekebiliyor.
İngiltere, Cambridge Üniversitesi'nde kimyager Silvia Vignolini, 10 yıl önce bir İtalyan bahçesindeki bitkileri ilk gördüğünde bir şeylerin farklı olduğunu düşündü, ancak ilk analiz kayda değer bir şey ortaya koymadı.
ELEKTRON MİKROSKOBU İLE İNCELENDİ
Meyveleri elektron mikroskobu kullanarak inceleme şansı oyunu değiştirdi. Vignolini, "Resimleri almadan önce, tüm bu lekeleri görüyorduk" diyor. "Bu lekelerin lipid olduğunu öğrendiğimizde çok heyecanlandık."
Analizler, lipit yapılarının meyvelerin dış kabuğunun hücre duvarına dahil edildiğini gösterdi. Ek olarak, karmaşık yapının altında bir koyu kırmızı antosiyanin pigmentleri tabakası bulunur ve lipit yapının yansıtmadığı herhangi bir ışık, alttaki koyu kırmızı pigment tarafından emilir. Bu, ışığın geri saçılmasını önleyerek meyvelerin daha da mavi görünmesini sağlar.
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