Araştırmalar gizemli meyveyi çözdü! İşte metalik mavi meyvenin sırrı!

Doğada mavi meyve görmek epey zor. Görenleri hayrete düşüren bu mavi metalik meyve, bilim insanlarını da meraklandırıyordu. "Blue Tinus Viburnum" adı verilen ışıltılı mavi meyveyi araştırdılar ve ortaya ilginç bir sonuç çıktı...