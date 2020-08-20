Yapılan araştırma gösterdi: Kuğular kuşlardan daha saldırgan! İşte sebebi!

Yeni araştırmalar, kuğuların diğer kuşlara göre diğer kuğulara daha fazla saldırganlık gösterdiğini gösteriyor. Çalışmada üç kuğu türünün (sessiz, ötücü ve küçük kuğu) sıklıkla birbirlerine karşı agresif davrandıkları görüldü.
Exeter Üniversitesi ve Wildfowl Welands Vakfı (WWT) tarafından yapılan araştırma kuğu davranışının kışın diğer su kuşlarını nasıl etkilediğini daha iyi anlamak için yapıldı.
WWT Baş Araştırma Görevlisi Dr. Kevin Wood şunları söyledi: "Kuğuların saldırganlık konusunda bir üne sahip olduğunu biliyoruz, ancak bazılarımız gerçekte saldırganlığın çoğunun ördekler veya kazlar gibi daha küçük kuşlar yerine diğer kuğulara yönelik olduğundan şüpheleniyoruz.
"ŞÜPHELERİMİZDE HAKLI ÇIKTIK"
Bu fikri test etmek için, son iki kış boyunca bu sitelerdeki çeşitli su kuşları arasındaki agresif etkileşimler hakkında davranışsal veriler toplamak için Slimbridge ve Caerlaverock'taki web kameralarını kullanan bazı öğrencileri işe aldık. Şüphelerimiz haklıydı."
Dr. Wood, araştırmada incelenen hemen hemen tüm su kuşlarının kendi türlerine karşı saldırgan davrandıklarının görüldüğünü söyledi. Bunun sebebinin de "gıda ve diğer kaynaklar için en büyük rakibin kendi türleri olduğunu" ifade etti.
KAMERALAR SON İKİ YIL İZLENDİ
Çalışma, Gloucestershire'daki WWT Slimbridge Wetland Center ve Dumfries'deki WWT Caerlaverock Wetland Center'daki rezervlerdeki canlı akış web kameralarının son iki yıl içinde izlenmesiyle gerçekleştirildi.
Covid-19 nedeniyle getirilen kısıtlamalarla, araştırmaların devamı için bu yöntem bir çözüm olarak görülüyor.
Exeter Üniversitesi'nden Dr. Paul Rose, "Öğrencilere kilit araştırma tekniklerini denemeleri için fırsat vererek vahşi yaşamla ilgili araştırmalarda öğrencilerin projelerinin ne kadar yardımcı olabileceğini gösteren güzel bir örnek ama aynı zamanda yine bu yöntemle sahada çalışan bilim insanları için değerli olan verilerin de toplanması için de faydalı" dedi.
Çalışma ayrıca, uzaktan toplanan verilerin, kuşlar için çok fazla rahatsızlık yaratmadan ve seyahat açısından karbon ayak izini azaltmadan bilimsel araştırmaları nasıl bilgilendirebileceğini göstermeye yardımcı oldu.
Bir sonraki adım, kuğuların varlığına ve sayısına bağlı olarak davranışlarının nasıl değiştiğini görmek için diğer su kuşlarını incelemek.
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