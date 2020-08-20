Yapılan araştırma gösterdi: Kuğular kuşlardan daha saldırgan! İşte sebebi!

Bilim insanları yeni bir araştırmaya imza attı. Yapılan çalışmalar neticesinde kuğuların diğer kuş türlerinden çok kendi türlerine karşı saldırgan davrandıkları sonucuna varıldı. İşte yapılan çalışmalar ve nedeni...