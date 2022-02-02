AGON by AOC, G2 Esports ile İş Birliğine Devam Ediyor

AGON by AOC, dünya çapındaki en başarılı ve en ünlü espor organizasyonlarından biri olan G2 Esports ile ortaklıklarının uzatıldığını duyurdu. İlk olarak 2018'in Ocak ayında imzalanan ve bugüne dek devam eden bu ortaklık, G2 Esports takımlarının AGON PRO ürün grubundaki en rekabetçi gaming monitörleri ile antrenman yapıp yarışmalarına olanak sağlıyor. Aynı zamanda da, karşılaştıkları zorluklar ve espor takımlarının paylaştıkları değerli girdiler, AGON by AOC'nin gelecekte çıkaracağı gaming ürünlerinin geliştirilmesini daha da güçlendiriyor ve etkiliyor.
AGON by AOC, son dönemde AGON PRO ürün grubunda, espor oyuncularına ve tutkunlarına yönelik olarak birçok yüksek rekabetçi oyun monitörünü ve çevre birimini piyasaya çıkardı. G2'nin eğitim zemininde de bulunan 360 Hz yenileme hızı, 1 ms GtG tepki süresi ve Nvidia Reflex Latency Analyzer gibi ileri araçların da aralarında bulunduğu en yeni teknolojiler ile destekleyen AGON PRO monitörleri, espor alanını bir üst düzeye taşıyan muhteşem ilerlemeler sunuyor.
G2 Esports aralarında League of Legends, CS:GO, Rocket League, Valorant ve Rainbow Six Siege'in de bulunduğu neredeyse her büyük espor turnuvasında halihazırda liderliğini ve başarısını ortaya koydu. Sim Racing, Apex Legends, Fortnite'daki takımları ve son dönemde duyurdukları liste ile Halo Infinite'teki listesiyle, G2 belli başlı pek çok oyun karşılaşmasında en üst düzeyde rekabet etmeye devam ediyor. Oyun alanında çeşitliliğe ve farklılığa kucak açan bir takım olarak, yakın zamanda alana daha fazla güç ve beceri katacak, Valorant oyunu için sadece kadınlarından oluşan G2 Gozen takımlarını açıkladılar.
Son dönemde ise G2 Esports başarılı bir biçimde eğlence sektörüne de atıldı ve "Our Way" ile ilk müzik çıkışını yaptı. Bu, G2 kurucusu ve CEO'su, Carlos "ocelote" Rodríguez'in ve Grammy Ödülleri'ne aday gösterilmiş ve tanınmış müzisyenlerin yaptığı bir power metal şarkısı. İnnovasyonun tam sınırlarınrda gezinerek G2 Esports gelmiş geçmiş ilk koleksiyonunu NFT olarak da çıkardı ve hayranlarının gerçekten de G2 efsanesinin özel parçalarına sahip olabilmelerini sağladı. Böylece G2 kendi PFP NFT projesini oluşturan en büyük batılı espor organizasyonu oldu ve oyunculara anında ve gerçek bir değer sunacak şekilde tasarlanmış yeni bir NFT oyun topluluğu da oluşturmuş oldu.
Bugün, üst düzey AGON PRO modelleri G2 Esports takımlarının ve yeteneklerinin geri bildirimleri ve içgörüleri ile geliştiriliyor. Ortak uzmanlık ile geliştirilen bu ortaklık sayesinde 24.5 inçlik AGON PRO AG254FG espor modelini piyasaya çıkarabildiler. Bu model IPS paneli ile Full HD çözünürlükte 360 Hz yenileme hızı sunuyor ve hem Nvidia G-SYNC'e hem de Nvidia Reflex Latency Analyzer'a sahip olduğu için oyuncular sistem gecikmelerini tam olarak ölçebilirler ve ellerinden gelen en iyi şekilde rekabet edebilirler. Üstelik bunlara ek olarak, AOC bir de QHD çözünürlükte, 240 Hz yenileme oranına sahip, 27 inçlik IPS paneli AGON PRO AG274QG modelini de geliştirdi. Bu model de, Nvidia G-SYNC ve HDR 600 desteği sunuyor ve hızlı, rekabetçi bir oyun deneyimini göz alıcı görsel sadakat ile birleştiriyor. Yansımaları ortadan kaldıran "Ekran Kalkanları" özelliğine sahip bu monitörler, gerçek turnuvalarda parlak sahne ışıkları altında, sahnede kullanılmaya mükemmel bir biçimde uygunlar.
G2 Esports CEO'su Carlos 'ocelote' Rodríguez şunları söyledi: "AGON by AOC ile ortaklığımız şu anda 5. yılında. Espor alanında her şeyin ne kadar hızlı hareket ettiği düşünüldüğünde bu inanılmaz. AOC'nin monitör kalitesinin eşi benzeri yok. Oyuncularımızın performansları için, ellerinin altında en iyi donanımın bulunmasını sağlamak bizim için kilit bir önem taşıyor. 20G2 bizim yılımız ve AGON by AOC'nin yolculuklarını bizimkiyle paylaşmasından gurur duyuyoruz."
AOC Uluslararası Avrupa Pazarlama & İş Yönetimi Global Başkanı Stefan Sommer ise şunları ekledi: "Yanımızda yer alan muhteşem G2 Esports takımı ile birlikte, bizim espor monitörlerini ekstrem oyuncular için piyasaya sürmeyi isteme iddiamız, monitörlerimizi kullanırken G2 Esports takımlarının kanıtlanmış başarısı ile gerçek bir meşruiyet kazanmış oluyor. Bu sponsorluk onların ihtiyaçlarının ne olduğunu tespit etmemiz için bize ilham verdi ve yardımcı oldu. Böylece oyuncuların, kazanmaları için gerçekten ihtiyaç duyduyları şeyler ne ise onları sunacak en yeni inovasyonları ve teknolojileri geliştirip sunabiliriz."
Bugün G2 Esports farklı ve kapsayıcı listelere sahip, dünyanın dört bir yanında izlenen, dünya çapında başarılı bir takım. AGON by AOC, dünyanın bir numaralı espor kulüplerinden biri olan G2 Esports'u desteklemeye devam ettiği için gurur duyuyor.
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