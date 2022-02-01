Sony'nin Sıradaki Amiral Gemisi Xperia 1 IV Hakkında Yeni Bilgiler Var!

Sony, geçtiğimiz yıl nisan ayında Sony Xperia 1 III akıllı telefonunu tanıtmıştı. Ülkemizde akıllı telefonlar arasında özlenen markalar arasında başı çeken Sony, şimdilerde de yeni modelini tanıtma hazırlığında. Muhtemelen şubat ayında düzenlenecek olan MWC 2022 fuarında halef modeli tanıtacak olan Sony, Sony Xperia 1 IV ile tüketicilerin karşısına çıkacak.
Sony Xperia 1 IV hakkında gelen yeni söylentiler, telefonun neye benziyeceğine ilişkin bilgiler veriyor. Çin sosyal medya sitesi Weibo'da ortaya çıkan bilgilere göre Sony Xperia 1 IV'de Snapdragon 8 Gen 1 işlemci yer alacak. RAM seçenekleri 12 GB ve 16 GB şeklinde olacağı iddia edilen Sony Xperia 1 IV'te, 256 GB ve 512 GB kapasite seçenekleri de bulunacak.
Sony Xperia 1 IV hakkında verilen bir diğer bilgi ise bataryaya ilişkin. Buna göre 5000 mAh kapasitesinde bataryanın bulunacağı Sony Xperia 1 IV, 45 W hızında şarj olabilecek. Sony Xperia 1 III'te bu değerler 4500 mAh ile 30W idi.
Sony Xperia 1 IV'ün kameralarına ilişkin bir bilgi ise henüz mevcut değil. Ancak selef model Sony Xperia 1 III'ye baktığımızda 3 adet 12 MP arka kameranın yer aldığını görüyoruz. Buna göre halef modelde de en az 3 kameranın yer alacağına emin olabiliriz.
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