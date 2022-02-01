Sony'nin Sıradaki Amiral Gemisi Xperia 1 IV Hakkında Yeni Bilgiler Var!

Sony'nin bir sonraki amiral gemisi akıllı telefonu olması beklenen Sony Xperia 1 IV hakkında yeni söylentiler ortaya çıktı.

  • Ercan Uğurlu
Sony Xperia 1 IV Hakkında Yeni Bilgiler Geldi

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