AGON by AOC'nin Yeni Oyun Evreni

AOC, AGON by AOC adlı yeni üst markasını piyasaya çıkartıyor. Yeni marka, AOC'nin mevcut oyun monitörlerini ve aksesuar ürün gruplarını birleştirecek ve zevk için oyun oynayanlar, rekabetçi oyuncular ve iddialı espor oyuncuları için, yeni modeller ile portföylerini genişletecek.
AOC Global Pazarlama Başkanı Stefan Sommer şunları söyledi: "Oyun endüstrisi ve özellikle de espor sektörü, en hızlı büyüyen teknoloji piyasalarından biri – ve en heyecan verici olanlardan biri olduğu da kesin. İşte böyle eşsiz bir topluluk ile yeni marka konseptimizi ve vizyonumuzu paylaşmaktan gurur duyuyoruz. AGON by AOC, konu oyun ekosistemleri olduğunda çıtayı mutlaka yükseltecek – ve dünyanın dört bir yanındaki pek çok oyuncu için oynadıkları oyunu yukarıya taşıyacak."
AGON by AOC ile, oyuncular beceri düzeyleri ya da tercih ettikleri oyun türü ne olursa olsun, sürükleyici bir deneyim ile tanışıyorlar. Kendisini dünyanın dört bir yanındaki oyunculara daha da çok hizmet etmeye adayan AGON by AOC, MMORPG'lere, yarış oyunlarına, simulasyonlara ya da FPS oyunlarına uygun – meraklı maceraperestler, deneyimli kahramanlar ve profesyonel efsaneler için kendini farelerden monitörlere kadar en iyi oyun ekosistemini yaratmaya adadı.
Muhteşem bir öyküye giriş
AGON by AOC, bu sektöre özel bir evren. Tıpkı efsanedeki gibi, bizimkinden pek de farklı olmayan bir distopyada, AGON ligi, kötücül güçlerle savaşmaları için, belirli becerilere sahip en iyi savaşçıları bir araya getirdi. Yalnızca beraber oldukları zaman, düşmanı alt edecek kadar güçlüler – oyun ve özellikle espor alanında da topluluk, benzer bir biçimde, kilit bir rol oynuyor. Büyüleyici görsellere ve ayrıntılı karakter tasarımlarına sahip AGON by AOC, kendisini bir oyun donanımları üreticisi olmaktan çıkarıp bütün bir oyun evreni yaratıcısı olarak yeniden tanımlıyor. Bunu da, büyüyen oyun ekosistemi temsil ediyor.
Bu yeni dönemi sizinle kutladığımız için heyecanlıyız. Sorularınız ve istekleriniz varsa yanıtlamaktan memnuniyet duyarız. 27 Temmuz'daki büyük açılış için bizden ayrılmayın ve AGON by AOC sosyal medya kanalları üzerinden paylaşacağımız yeni haberler ve ayrıntılar için bizi izlemeye devam edin.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın