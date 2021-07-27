AGON by AOC'nin Yeni Oyun Evreni

AOC, AGON by AOC adlı yeni üst markasını piyasaya çıkartıyor. Yeni marka, AOC'nin mevcut oyun monitörlerini ve aksesuar ürün gruplarını birleştirecek ve zevk için oyun oynayanlar, rekabetçi oyuncular ve iddialı espor oyuncuları için, yeni modeller ile portföylerini genişletecek.