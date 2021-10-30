AGON, Rekabetçi Oyunculara Yönelik 3 Yeni Ekranı Duyurdu

AGON by AOC, rekabetçi oyunculara yönelik hazırlanan AGON PRO ürün grubunu genişleterek efsanevi bir monitör üçlüsü ile karşınıza çıkıyor: VESA DisplayHDR 1000 sertifikalı, mini bir LED IPS panele sahip 68.6 cm (27") AG274QXM (QHD @ 170Hz) ve her ikisi de 4 taraftan çerçevesiz, hızlı IPS paneller ve VESA DisplayHDR 600 desteği ile donatılmış 27 inçlik AG274UXP (4K @ 144 Hz) ve 27 inçlik AG274QG (QHD @ 240 Hz).
Gaming topluluğunun efsaneleri bu anı beklemekteydiler: Evrenin iki grubu, artık daha iyi bir dava uğruna bir araya geliyorlar. Rekabetçi düzeyde gaming, yüksek yenileme oranları ve tepki süresi oldukça hızlı ekranlar gerektiriyor. Öte yandan, güzel görsellere sahip, hikaye odaklı, daha yavaş hızdaki oyunların tadına varmanın en iyi yolu, onları geniş bir yelpazedeki HDR ekranlar ile güçlendirmek. AGON PRO, bunların hepsini prestijli bir paketin içinde sunuyor: yüksek hız, hızlı tepki süreli paneller (240 Hz'e kadar çıkan ve 1 ms GtG'ye sahip), yüksek çözünürlük (QHD ya da 4K) ve gerçek VESA sertifikalı HDR desteği (DisplayHDR 600 ya da DisplayHDR 1000).
Tavizsiz oyunculuk
27 inçlik AG274QXM ödüllü bir tasarıma (Red Dot Tasarım Ödülü) ve güneş ışığından ya da parlak sahne ışıklarından gelen yansımaları azaltmak için bir monitör kalkanına (Gölge Kalkanı) sahip. Sıradışı Mini LED arka aydınlatma teknolojisi ve QHD çözünürlüklü (2560 x 1440) hızlı IPS paneli DisplayHDR 1000 desteğine 576 kısma bölgesi sunarak, kenardan aydınlatılan HDR ekranlara kıyasla, minimize edilmiş bir halo etkisi ve daha iyi, eşit dağılımlı bir parlaklık elde edilmesini sağlarken bir yandan da monitörün ince olmasını sağlıyor. Birinci sınıf DisplayHDR 1000 1000 nit pik parlaklık ve derin, mürekkep siyahı düzeylerini, üstelik de hepsini aynı karede, garantiliyor. 1.07 milyar renk sunabilen ve %99 DCI-P32 gam alanına sahip AG274QXM modeli, muhteşem bir renk deneyimi sunuyor. Bütün seviyelerden oyuncular, özellikle de rekabetçi oyuncular, ipek gibi pürüzsüz görseller için monitörün 1 ms GtG'ye sahip, 170 Hz yenileme hızını beğenecekler. G-SYNC uyumluluğu ile, bu monitör HDR açık olduğunda bile, tutukluk ve yırtılma içermeyen bir oynanabilirlik sunuyor.
27 inçlik AG274UXP 163 PPI piksel yoğunluğu ile oldukça keskin görüntüler sunan, 4K çözünürlüklü (3840 x 2160) bir Nano IPS paneli ile donatıldı. 4K çözünürlüğü 144 Hz yenileme hızı ve 1 ms GtG tepki süresi ile birleştiren bu monitör, rekabet açısından her beklentiyi karşılıyor. Doğru renkler sunan bu monitör, çok yüksek bir parlaklık, 1.07 milyar renk sunarak ve DCI-P33 gam alanının %98'ini3kapsayarak zengin, parlak ve dinamik görseller için DisplayHDR 600'ü destekliyor. Monitörde, daha da zarif bir görünüm için, 4 taraftan da çerçevesiz bir tasarım var. Bu ürün de Red Dot Tasarım Ödülü'nü aldı ve üstelik Shadow Shield (Gölge Kalkanı) ile de sunuluyor. HDMI 2.1 desteği sayesinde, AG274UXP modeli, 4K @ 120 Hz üretebilen ve değişken yenileme hızını destekleyebilen yeni nesil konsollar ile tam uyumlu. Ayrıca hem konsollardaki hem de kişisel bilgisayardaki yırtılma ve tutukluk da, G-SYNC uyumluluğu sayesinde ortadan kalkmış oluyor.
Saniye başına düşen en yüksek kareye gereksinim duyan, ama bir yandan da renk doğruluğundan ödün vermek istemeyen en tutkulu gamer'lar ve espor oyuncuları için, G-SYNC ULTIMATE monitörü AG274QG tam anlamıyla mükemmel. 27 inçlik AG274QG inanılmaz derecede ayrıntılı ve yağ gibi akıp giden bir oynanabilirlik için QHD çözünürlüğe (2560 x 1440) ve 240 Hz'e çıkabilen yenileme hızına sahip, hızlı bir IPS paneline sahip. 1 ms GtG tepki süresi ile, hayalet görüntü neredeyse yok gibi. Üstelik düşük gecikme takıntısı olanlar da sistemlerindeki gecikmeyi, dahili NVIDIA Reflex Analyzer sayesinde ölçebilirler. AOC'nin GM500 faresi gibi Reflex destekli bir fare de bağlanıldığında, bu araç, kullanıcılara sistemdeki gecikme ile ilgili anında geri bildirim verebilir. Zengin ve canlı görüntüler de AG274QG'nin güçlü yanlarından biri. 1.07 milyar renk, DCI-P3 alanının4 %98 kapsamı ile AG274QG modeli ayrıca göz yaşartan parlak güneş ışığını ve aynı zamanda da korkutucu derin gölgeleri görüntüleyebilen DisplayHDR 600'ü destekliyor. NVIDIA G-SYNC ULTIMATE sertifikasyonu ise monitörün yaşam kadar gerçek bir HDR garantilemek için üst düzey bir NVIDIA G-SYNC işlemciye, muhteşem kontrasta ve inanılmaz, sürükleyici bir oyun deneyimi için ultra düşük gecikmeye sahip olduğu anlamına geliyor. Monitörde ayrıca aynı ödüllü tasarım ve Shadow Shield (Gölge Kalkanı) bulunuyor.
Üç monitörün üçü de, rahat oyun seansları için, 120 mm yüksekliği ayarlanabilir ve çok yönlü ayak ile de donatıldı. 4 portlu bir USB 3.2 hub, dahili olduğundan, oyuncular tuş takımları, fareler, streaming ışıkları ya da webcam gibi çevre birimlerini bağlayabilirler.
Ayrıca monitörlerde, kişiselleştirmeyi artırmak için, önceki AGON PRO modellerinde sunulan RGB aydınlatma (Light FX) ve AGON logo yansıtma da bulunuyor. Kablolu bir uzaktan kumanda olan QuickSwitch kontrolörü, OSD üzerinden oyunun özelliklerini kolayca ayarlamak için bütün modeller ile sunuluyor. Ayrıca OSD monitörün üstünden ya da G-Menu yazılımı kullanılarak da (AG274QXM ve AG274UXP) da kontrol edilebilir.
İşitsel görsel deneyimi tamamlamak için ise bütün modellerde net ve zengin ses için DTS'i destekleyen, iki adet 5 W hoparlör bulunuyor. AG274QXM ve AG274UXP modeli USB-C bağlantısına (65 W güç temini) ve dahili bir KVM anahtarına sahip. AG274UXP Picture-by-Picture modu da sunuyor. Çok sayıda bilgisayar kullanan içerik üreticiler ve canlı streaming yapanlar için bu özellik sayesinde aynı monitörü ve çevre birimlerini kullanırken iki kişisel bilgisayar arasında geçiş yapmak ya da mobil oyun yürütürken USB-C üzerinden akılllı telefonlarını görüntülemek kolay.
AGON PRO AG274QXM Ekim 2021'den itibaren 1269 USD tavsiye edilen perakende fiyat üzerinden piyasada bulunacak.
AGON PRO AG274UXP Şubat 2022'den itibaren 1209 USD tavsiye edilen perakende fiyat üzerinden piyasada bulunacak.
AGON PRO AG274QG Şubat 2022'den itibaren 1209 USD tavsiye edilen perakende fiyatından piyasada bulunacak.
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