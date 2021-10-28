Google'dan Özel Bir Android Sürümü Daha Geliyor: İşte Android 12L

Google, Android tabletlere yeni bir şans daha vermek için yeni bir Android sürümü yayınlamaya hazırlanıyor. Android 12L ismi verilecek olan bu özel sürüm, bakın kullanıcılara neler sunacak...

Google'dan Android 12L sürprizi

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