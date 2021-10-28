Google'dan Özel Bir Android Sürümü Daha Geliyor: İşte Android 12L

Google, tabletler ve katlanabilirler gibi daha büyük ekranlar için tasarlanmış yeni bir Android sürümünü tanıttı. Android 12L olarak adlandırılan bu sürüm, mevcut işletim sisteminde büyük ekranlar için optimize edilmiş bir dizi yeni özellik içeriyor.
Geliştirici önizlemesi Google'ın sitesinde SDK olarak yayınlandı, böylece uygulama üreticileri daha büyük ekranlı cihazlarda daha uyumlu bir deneyim sunması gereken yeni özelliklerden bazılarını kullanmaya başlayabilecekler. Android 12L'nin final sürümününse gelecek yılın başlarında gelmesi bekleniyor.
Android zaten bir tür çoklu pencere deneyimini destekliyor olsa da, arayüzü büyük alanı daha iyi kullanan bir sistemden ziyade bir telefon işletim sisteminin şişirilmiş bir sürümü gibi hissettiriyor. Android 12L, sistem ekranın 600 dps'nin üzerinde olduğunu algıladığında bildirim gölgesi ve kilit ekranı için iki sütunlu bir düzene geçiyor. Google, diğer sistem yüzeylerinin ve uygulamalarının da bu görünümü benimseyeceğini açıkladı.
Android 12L ayrıca daha büyük ekranların altında uygulamaları daha kolay açmanızı sağlayacak bir görev çubuğuna sahip olacak. Bu, aynı zamanda bölünmüş ekran modunda bir şeyleri başlatma sürecini de basitleştiriyor. Görev çubuğundan bir simgeyi sürükleyip bırakmak yeterli olacak. Yeniden boyutlandırılabilir olup olmadıklarına bakılmaksızın tüm uygulamaların bölünmüş ekranda çalışması mümkün olacak.
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