Ahtapotlar Akıllı Canlılar... Ama Bazıları Diğerlerinden Daha Akıllıymış!

Çok zeki oldukları bilinen ahtapotlar özellikle garip ortamlardan kaçabilme yetenekleri ile insanları her zaman şaşırtıyor. Hatta bu konudaki kabul o kadar net ki, İngiltere'de son zamanlarda ahtapotlar kendi haklarına sahip canlılar olarak kabul edildiler. Bununla birlikte, dört ahtapot türünün beyinleri üzerinde yürütülen MR tarama çalışmaları, beyinlerinin boyutunda ve dokusunda yaşam tarzlarıyla ilgili büyük farklılıklar olduğunu gösteriyor, bu da aslında sadece bazılarının akıllı olduğu, ya da bazılarının diğerlerinden hatırı sayılır biçimde daha akıllı olduğu anlamına geliyor.
Queensland Üniversitesi'nin Beyin Enstitüsü, hastanelerde mevcut olanlardan çok daha güçlü ve dolayısıyla çok daha iyi çözünürlüğe sahip bir MRI makinesine sahip. Dr. Wen-Sung Chung, makineye üç tür ahtapot ve birkaç vampir mürekkep balığı koydu ve bunları sonuçlarla karşılaştırdı. Elde ettiği sonuçlar Current Biology dergisinde yayınlandı.
Chung, kalamarlar ve ahtapotlar arasında bir bağlantı olarak düşünülen vampir kalamarları yakalamanın zor olduğunu söyledi, özellikle de beyinlerinin incelenmek için yeterince sağlam olmasını istiyorsanız... Yine de, Chung ve arkadaşları özel olarak tasarlanmış balık ağları kullanarak bunu başardılar ve bu canlıların daha az zeki memeliler gibi pürüzsüz beyinleri olduğunu ve bu beynin nispeten basit bir ortamda yavaş hareket eden bir yaşam tarzına uygun olduğunu ortaya çıkardılar.
Öte yandan, Chung, avını çok derinlerde bulmanın zorluklarının vampir mürekkepbalığının yalnızca çok büyük gözler geliştirmesine değil, aynı zamanda beyinlerinde çok büyük optik loblar geliştirmesine de yol açtığına dikkat çekti: "Beyinlerinin içinde ne olduğunu bilmiyoruz, ama görsel girdinin çok önemli olduğu açık."
Ahtapot beyninin, Chung'un deyimi ile "çörek şeklinde" olduğunu düşünürsek, yapılarının temelde insanlarınkinden farklı olması şaşırtıcı değil. Yazarlar, çalışmalarının, omurgalı ve omurgasız en akıllı türleri arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları anlamak için kapı açacağını umuyor.
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