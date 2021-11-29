Ahtapotlar Akıllı Canlılar... Ama Bazıları Diğerlerinden Daha Akıllıymış!

Tüm ahtapotlar çevreye duyarlı ve akıllı canlılar olarak kabul ediliyor. Ama şimdi, bazılarının daha akıllı olduğu ortaya çıkartıldı!