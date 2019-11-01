Akıllı Telefon Piyasası "Nefes Aldı"
Yeni gelen akıllı telefon satış raporu, 5G'nin beklenen olumlu etkilerinin şimdiden kendini göstermeye başladığını söylüyor!
Yeni verilere göre akıllı telefon piyasası, 2019'un ilk çeyreğinden beri ilk defa ibresini yukarıya çevirdi. IHS Markit'in verilerine göre büyümeyi sağlayan firmaların başında Huawei ve Samsung geliyor.
Hayatımıza girmeye hazırlanan 5G'nin önümüzdeki yıllarda telefon piyasasını canlandıracağı tahmin ediliyordu, ancak bunun etkileri şimdiden görülmeye başlandı. IHS'nin verilerine göre Samsung, periyod boyunca 78 milyon ürün sevk etti ve liderliğini sürdürdü. Firma, pazar payını önceki yıla göre 2 puan artırdı.
ABD'den bileşen alması engellenen Huawei, zor bir sene geçiriyor ancak firma kendi ülkesine odaklanarak sevkiyatını yüzde 28 artırdı ve 66,8 milyon ürün sevk etti. Böylece Huawei, üç aylık dönemde kendi sevkiyat rekorunu kırmış oldu.
45,9 birim sevkiyat yapan Apple, yüzde 2,1 gerilese de dünya üçüncülüğünü kordu. Xiaomi, Oppo ve Vivo'nun Huawei'nin Çin piyasasındaki baskısı nedeniyle zorlandığı gözlendi.
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