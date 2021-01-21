Akıllı Telefon Üreticisi TECNO'dan Yerli Üretime 25 Milyon Dolar Yatırım

Farklı kaynaklardan teyid edildiği üzere, Tecno üretim planlaması için gerekli adımlar çoktan atıldı ve ilk yerli Tecno, Mart ayı içerisinde üretilmiş olacak.
Bu somut adımla birlikte Tecno, Türk ekonomisine olan güvenini ifade ederken, hatırı sayılır adette iş imkanı yaratacak ve Türk tüketicisinin beklentilerine kulak veren, pazara uyumlu cihaz üretecek. Bu yatırım hamlesi, markanın Türk pazarında önemli bir oyuncu olma kararlılığını da ispatlıyor.
Dünyada çok iyi tanınan, Manchester City gibi bir çok dünya markasının global sponsoru olan Tecno, Aralık ayında Türk pazarı ile 3 modeli sayesinde tanışmıştı. Hemen ardından Türkiye'deki yerli ortağı ile birlikte, üretim sürecini derhal başlatarak, Türk tüketicisinin yakından tanıdığı, tercih ettiği, yerli bir marka olmak istiyor.
Istanbul Pendik'te olacağı anlaşılan fabrika, öncelikli olarak Türk tüketicisinin hem fiyat hem kalite beklentilerine hizmet vermek için ve aynı zamanda Avrupa pazarına dağıtım sağlayacak bir üretim üssü olmak için kuruluyor.
Bu adımı "Tecno, uzun vadeli bir strateji ile Türkiye'de" diye özetleyebiliriz.
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