Qualcomm'un Yeni İşlemcisi Snapdragon 870 5G Bu Telefonlara Gelecek

Qualcomm'un yeni nesil işlemcileri üst seviye amiral gemilerine gelecek. 2021 yılı için Snapdragon 888 ile çıtayı yukarıya çekecek olan Qualcomm, ayrıca bir diğer işlemcisini de duyurdu.
Qualcomm, üst düzey 800 serisi işlemci serisini şekillendirmeye devam ediyor. Snapdragon 888'i Samsung Galaxy S21 başta olmak üzere önümüzdeki günlerde tanıtılacak pek çok amiral gemisi akıllı telefonda göreceğiz. Qualcomm, buna ek olarak Snapdragon 870 5G yonga setini de tanıttı.
Snapdragon 870 5G, Snapdragon 888 işlemcinin hemen altına kategorilenecek. Üst düzey işlem performansının amaçlandığı işlemcide 3.2 GHz frekansında Cortex-A77 tabanlı 1 ana çekirdek bulunuyor. Ona ek olarak 3 adet Cortex-A77 çekirdek ve 4 adet de Cortex-A55 tabanlı verimlilik çekirdeği yonga seti içinde kendine yer buluyor.
Halihazırda 5G desteği içeren işlemcinin grafik ünitesi 670MHz hızında çalışan Adreno 650 olurken, işlemci ile beraber Bluetooth 5.2 desteği ile Wi-Fi 6 bağlantı teknolojisi de yer alıyor.
Qualcomm Snapdragon 870 5G işlemcilerin ilk olarak Motorola, OnePlus ve Xiaomi akıllı telefonlarda kendine yer bulması beklenirken, bu telefonların da bu yılın ilk çeyreğinde tanıtılacağı düşünülüyor.
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