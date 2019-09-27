Akıllı Telefonlar En Sert Düşüşü Yaşadı
Yeni veriler, yeni akıllı telefonların kullanıcıları bir süre önce olduğu kadar heyecanlandırmadığını ortaya koyuyor!
Akıllı telefon piyasasına ilişkin yeni veriler, sektörün 2019'da 3,2 puanlık düşüşle şimdiye kadarki en sert düşüşünü yaşadığını iddia ediyor.
Araştırma firması Garnter'ın yayınladığı rakamlar, diğer analistlerin paylaştığı verilerle benzer bir tablo çiziyor ve telefonların kullanım sürelerinin arttığını, algılanan "yenilikçiliğin" azaldığını söylüyor.
2019'da satılan mobil telefon (akıllı telefon ve cep telefonlarının toplamı) sayısının 1,74 milyar olması bekleniyor. Bu sayı, geçen sene 1,81 milyar idi. Ancak 2020'de 5G'nin de gelmesiyle yeniden büyümeye geçileceği tahmin ediliyor. Gartner'a göre 5G cihazlarının oranı, 2020'de yüzde 10'a, 2023'te ise yüzde 56'ya ulaşacak. Gartner, cihazların yepyeni bir özellik, verimlilik veya deneyim sunmadığı sürece kullanıcıların yeni cihazlara yükseltmeyi istemediğini söylüyor.
Telefon piyasası, doygunluğa ulaştığının şimdiye kadarki en net işaretlerini veriyor. 5G, piyasanın eski hızını kazandırmakta elbette yalnız olmayacak; ekranı katlanabilen, kamerası telefonun içinden çıkan telefonlar ve diğer ilginç tasarımlar, kullanıcıların ilgisini kazanmak için yarışacak. Bunların elimizdeki telefonları bırakmamızı sağlayıp sağlamayacağını ise hep beraber göreceğiz. Eğer beklenen hız yakalanmazsa, akıllı telefonların çekiciliğini koruyup korumadığı sorgulanmaya başlayabilir.
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