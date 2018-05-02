Akıllı Telefonlarda Konum Nasıl Atılır?
Whatsapp, Facebook, Google Maps gibi uygulamalar aracılığıyla konum paylaşmak, hiç de zor değil!
Birisine, bulunduğunuz konumu tarif etmekte zorlanıyor musunuz? Hiç dert değil, çünkü Android'li telefonunuzla bulunduğunuz konumu paylaşmanızın pek çok kolay yolu var. Üstelik sadece bulunduğunuz konumu göndermeniz şart değil, farklı bir konumu da paylaşmanız mümkün.
Kendi konumunuzu isabetli olarak paylaşabilmeniz için telefonunuzun GPS özelliğinin açık olması şart.
Konumunuzu paylaşmak için izleyebileceğiniz en basit yolları aşağıda sizlerle paylaştık.
Whatsapp'ta Konum Paylaşma
WhatsApp, akıllı telefon kullanan neredeyse herkesin telefonunda yüklü; bu yüzden konumunuzu WhatsApp üzerinden göndermek iyi bir seçenek. Konumunuzu göndermek için göndermek istediğiniz kişinin sohbet ekranını açın ve sağ üstteki ataş simgesine dokunun. Şimdi açılan kutudan Konum simgesine dokunun.
Konumunuzun isabetli bir biçimde belirlenmesi için birkaç saniye beklemenizi öneriyoruz. Biraz bekledikten sonra "Konumunuzu gönderin" seçeneğine dokunun ve konumunuzu arkadaşınıza gönderin.
Arkadaşınız, gönderdiğiniz konumu dilediği harita uygulamasında açıp, yerinizi görebilecek ve hatta yol tarifi alabilecek.
Facebook Messenger'da Konum Gönderme
Sohbet için Facebook'un Messenger uygulamasını tercih ediyorsanız, konum göndermek için uygulamanızdan çıkmanıza hiç gerek yok. Bulunduğunuz konumu göndermek için, bir konuşmayı açın ve ardından "..." simgesine dokunun. Şimdi Konum üzerine dokunun; bulunduğunuz konumun üzerinde bir mavi daire göreceksiniz. Son olarak mavi ok simgesine dokunun.
Farklı bir konum paylaşmak isterseniz, haritayı sürükleyerek konumu işaretleyebilir veya arama çubuğunu kullanarak arama yapabilirsiniz.
Haritalar (Google Maps) İle Konum Göndermek
Google'ın popüler navigasyon ve harita uygulaması Haritalar ile bulunduğunuz konumu veya herhangi bir konumu kolayca paylaşabilirsiniz.
Bulunduğunuz konumu paylaşmak için haritadaki mavi nokta üzerine dokunun ve aşağıda beliren satıra dokunarak, bulunduğunuz konumun detaylarını açın. Burada "Paylaş" düğmesini bulun ve üzerine dokunun. Son olarak konumunuzu paylaşmak üzere hangi uygulamayı kullanacağınızı seçin.
Harita üzerinde bulunduğunuz yeri değil, farklı bir konumu paylaşmak istiyorsanız, haritada bu konumu bulun ve haritayı yakınlaştırın. Paylaşmak istediğiniz noktanın üzerine uzun dokunun ve alt tarafta bilgi satırının görünmesini sağlayın. Beliren bu satır üzerine dokunarak genişletin ve sağdaki Paylaş düğmesine dokunun. Artık konumu paylaşmak için kullanacağınız uygulamayı seçebilirsiniz.
SMS İle Konum Paylaşma
Konumunuzu SMS olarak göndermek için yukarıda yazanların aynısını yapın. Google Maps'te Paylaş düğmesine dokunduktan sonra, SMS uygulamanızı seçebilirsiniz.
Konum paylaşmak için siz hangi yöntemi kullanıyorsunuz? Bilgilerinizi bizlerle yorumlarda paylaşın!
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu YorumlarıToplam 3 Yorum Giriş Yapın
GPS Widget kullanıyorum ve konumu SMS veya email ile paylaşıyorum. Sol 3. ekran, acil durum aramalarıyla ilgili kısayolları içerir, aynı zamanda da GPS koordinatlarını ve adresi gösteren widget'ı...
SMS ile konum atılabildiğini henüz öğrendim. :O
@01 Kasım 2016 14:03 Nasıl yani? Ahahahaha. Güldüm buna!