Akıllı Telefonlarda Konum Nasıl Atılır?

Whatsapp, Facebook, Google Maps gibi uygulamalar aracılığıyla konum paylaşmak, hiç de zor değil!

Android Telefonlarda Konum Nasıl Atılır?

Okuyucu Yorumları

Toplam 3 Yorum

GPS Widget kullanıyorum ve konumu SMS veya email ile paylaşıyorum. Sol 3. ekran, acil durum aramalarıyla ilgili kısayolları içerir, aynı zamanda da GPS koordinatlarını ve adresi gösteren widget'ı...

SMS ile konum atılabildiğini henüz öğrendim. :O

@01 Kasım 2016 14:03 Nasıl yani? Ahahahaha. Güldüm buna!

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