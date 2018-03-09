Alexa, Durduk Yerde Kahkaha Atarak Korkuttu!
Amazon'un dijital asistanı Alexa, ortada hiçbir şey yokken birden bire attığı kahkahalarla kullanıcılarını korkuttu!
- Zeynel A. Öztürk
Amazon'un sesli asistanı Alexa, birden bire attığı kahkahalarla kullanıcılar arasında endişeye neden oldu.
Kahkahanın korkutan yanı, siz herhangi bir şey söylemeden, rastgele bir biçimde gelmesi. Şubat sonunda paylaşılan şu tweet'te kahkahanın bir örneğini dinleyebilirsiniz:
So Alexa decided to laugh randomly while I was in the kitchen. Freaked @SnootyJuicer and I out. I thought a kid was laughing behind me. pic.twitter.com/6dblzkiQHp— CaptHandlebar (@CaptHandlebar) 23 Şubat 2018
Twitter ve Reddit'teki kullanıcılar, Alexa'nın Amazon Echo ve Echo Dot gibi cihazlarda durduk yerde yüksek sesli bir kahkaha attığını, bu kahkahanın bazen "ışığı kapat" gibi bir komut karşılığında çıktığını söylüyorlar. Bazı durumlarda Alexa, söyleneni yapmayarak sahiplerini iyice endişelendiriyor.
Bu endişelerin nedeni, Alexa'ların ayaklanarak Dünya'yı ele geçirecek olması muhtemelen değil. Bu kahkahalar, bir hack'lenmenin belirtisi olabilir ancak Amazon, yaptığı BuzzFeed News'a yaptığı bir açıklamada "sorunun" farkında olduklarını ve onarmak üzere çalıştıklarını söyledi.
Bir Amazon yetkilisinin TechRadar'a yaptığı açıklamaya göre sorun, Alexa'nın bazen ortamdaki sesi yanlış algılayarak "Alexa, gül" denildiğini sanmasından kaynaklanıyor. Amazon, bu sorunu çözmek için komutu "Alexa, güler misin?" şeklinde yanlış anlaşılması daha zor bir cümleyle değiştirecek. Bunun yanında cihaz, direkt olarak kahkaha atmak yerine "Tabi, gülebilirim" dedikten sonra gülecek.
Ancak bunlar, Alexa'nın hiç kimse konuşmazken gülmesini açıklamıyor. Evlerin bu tür mikrofonlu, akıllı cihazlarla istila edildiği bir dönemde bir cihazın sebepsiz yere size kahkaha atması, zaten elimizden kayıp giden gizliliğimiz açısından endişe verici.
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