Almanya'da Huawei Tartışması Büyüyor!

Almanya lider Angela Merkel Huawei için adeta savunma yaparken, diğer bir kanat tam tersini düşünüyor...

  • Levent Öztürk
Merkel, Huawei'yi yasaklamak istemiyor!

Alman lider Angela Merkel, Leipzig, Almanya'da düzenlenen Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) parti kongresinde yaptığı konuşmada Huawei için savunma yaptı. Partisinin üyelerine 5G anlaşma sürecinden bahsederken "kimseyi en baştan dışarıda tutmamalıyız" cümlesini kurdu. Bu konuşma, ABD yönetiminin Huawei'yi bir güvenlik tehdidi olarak kabul ettirme çabaları ile aynı zamana denk geliyor.

Ancak Merkel'in yorumları, partisinin diğer üyelerinin görüşleri ile tamamen uyumlu değil gibi gözüküyor. Politico'nun söylediğine göre CDU parti üyeleri, Huawei'nin 5G ağından direkt veya dolaylı bir şekilde yasaklanmasına sebep olacak üç farklı karar taslağı oluşturdular. Ayrıca Sosyal Demokrat Parti'den Alman Dışişleri Bakanı "ülkemizin kritik altyapısının güvenliği söz konusu olduğunda bir tedarikçiye uygulanan politik ve yasal gerçekleri göz ardı edemeyiz" dedi.

Merkel'in neden Huawei'yi direkt olarak yasaklama konusunda çekimser olduğu net değil ancak en büyük sebebin ticaret olduğu tahmin edilebilir. Çin, otomobil ve makine ihracatı söz konusu olduğunda Almanya'nın büyük bir müşterisi ve Merkel, normal olarak, bu ticareti kaybetmekten çekiniyor olabilir. Bu görüşü destekleyen bir başka durum da Çin'in Ticaret Bakanlığı tarafından daha önce yapılan bir açıklamada gizli: "Almanya'nın Huawei'yi bu anlaşmanın dışında bırakması, Almanya ve Çin arasında gelecekteki ekonomik ortaklıklara büyük bir negatif etki yaratacaktır."

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