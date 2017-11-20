Almanya'dan Çok Konuşulacak Bir Yasak
Almanya, bu "sevimli" cihazları sadece yasaklamakla kalmadı, satın alanlardan cihazları yok etmelerini de istedi!
Teknolojik gelişmeler ve kişisel gizlilik arasındaki sınırlar söz konusu olduğunda Almanya, genellikle diğer ülkelerin çoğundan daha katı bir anlayışa sahip. Ülke daha önce vatandaşlarına Sokak Görünümü'nden çıkma seçeneğini sunmuştu ve şimdi de telekom düzenleyicisi Federal Network Agency, çocuklar için akıllı saat satışlarına odaklanmış durumda.
Bu büyük, renkli cihazlar ailelerin çocuklarının nerede olduklarını takip etme yolu olarak büyük bir popülerlik kazanmışlardı ancak Alman otoritelerin söylediğine göre aynı zamanda bir mahremiyet riskini de beraberlerinde getiriyor ve gerekli güvenlik rehberlerine uymuyor. Ana sorunlardan biri de onaylanmış ses aktarımı gibi gözüküyor.
Federal Network Agency başkanı Jochen Homann'ın söylediğine göre bir uygulama aracılığı ile ebeveynler, çocukların bulundukları ortamı fark edilmeden dinleyebiliyor ve bunun bir "izinsiz aktarım sistemi" olarak sayılması söz konusu. Homann, araştırmalarına göre ebeveynlerin saatlerinin "aynı zamanda sınıflarda öğretmenleri dinlemek için de kullanıldığını" gördüklerini belirtmekte.
Artık bu akıllı saatlerin satışı Almanya'da sadece yasaklanmakla kalmıyor, Federal Network Agency, ebeveynlere almış oldukları saatleri yok etmelerini de istiyor. BBC ile konuşan bir uzman, bu kararın Nesnelerin İnterneti ve akıllı cihazların düzenlemelerinde büyük değişiklikler yaratabileceğini belirtiyor.
Almanya'nın dışında da bu çocuk cihazlarına uygulanan şifreleme ve diğer güvenlik önlemleri hakkında sorular bulunmaktaydı ve hacker'ların bu cihazların kontrollerini ne kadar kolaylıkla ele geçirebildikleri sorgulanmaktaydı. Bu kararın ülke dışında nasıl bir etkisi olacağını kestirmek ise şu an için çok zor...
Levent Öztürk
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