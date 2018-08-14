Almanya'dan Yıllar Sonra "Nazi Açılımı"
Almanya'da yasağa tabi olan Gamalı Haç ve Hitler'in bıyığı gibi sembolleri içeren oyunlar, artık piyasa sürülebilecek!
Almanya'da piyasaya sunulan oyunlarda Gamalı Haç ve Hitler bıyığına artık izin verilecek.
Almanya'nın Eğlence Yazılımları Düzenleme Kurumu (USK), oyunların Almanya versiyonlarında Nazi imgelerine karşı bazı kısıtlamaları kaldırmaya karar verdi. Şimdiye kadar Gamalı Haç ve Adolf Hitler'in bıyığına kayıtsız şartsız olan yasak, bundan Sonra USK tarafından durum bazında incelemeye alınacak. USK, Nazi sembollerinin "anayasaya aykırı" olduğunu ve dolayısıyla Alman yasalarını çiğnediğine inandığından önceki bu yasağı getirmişti.
Kural değişikliği, oyun endüstrisini gerçeklikle bağdaştıran bir forma kavuşturacak. Alman yasalarına göre, Nazi sembollerinin filmlerde ve diğer "sanat veya bilim, araştırma veya öğretim" materyallerinde görünmesine izin veriliyor.
Bir açıklamada, USK'nın yöneticisi Elisabeth Secker şunları söyledi:
"Yasanın yorumlanmasındaki değişimle beraber eleştirel olarak ele alınacak oyunlar, ilk kez USK tarafından bir yaş sınırlandırılmasına tabi tutulabilir. Bu durum film ve sanat için uzun süredir böyleydi, şimdi de bilgisayar ve video oyunları için durum böyle." dedi ve kurulun karar verirken, içeriğin sanatsal/bilimsel bir amacı olup olmadığına ve güncel/tarihsel olayları tasvir etmeye yardımcı olup olmayacağına göre karar vereceğini de ekledi.
Son yıllarda Wolfenstein II: The New Colossus'un lansmanı ile sansür kuralları alay konusu olmuştu. Oyunun Almanya'da oynanabilmesi için, Gamalı Haç'ın yerini üçgenler almış, Hitler'in bıyığı kesilmiş ve Hitler, Führer yerine "Şansölye" olarak anılmıştı.
Yaklaşan Wolfenstein: Youngblood için bir fragman haziranda gösterime sunulmuş ve Alman versiyonunda Gamalı Haçlar eski kanunlara göre değiştirilmişti. Wolfenstein: Youngblood yapımcısı Bethesda'nın yeni düzenleme sonrasında oyunun orijinal versiyonunu USK'ya sunmayı mı, yoksa bir sonraki oyuna kadar beklemeyi mi tercih edeceği ise merak konusu.
Yavuz Şimşek
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