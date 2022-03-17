Almanya'nın Ünlü "Veba Adasında" Neler Oluyor? Adanın Adı Neden Veba Adası?

Onlarca hastalığın adası olarak bilinen Almanya'daki Veba adasında (Plague Island) neler oluyor? Adaya neden Veba adası deniyor?

  • Levent Öztürk
Veba adasında neler oluyor?

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Almanya'nın Ünlü "Veba Adasında" Neler Oluyor? Adanın Adı Neden Veba Adası?
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