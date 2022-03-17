Almanya'nın Ünlü "Veba Adasında" Neler Oluyor? Adanın Adı Neden Veba Adası?

Almanya kıyılarının hemen dışında, insanlığın en küçük ama en zorlu düşmanlarından bazılarına ev sahipliği yapan eşsiz bir ada var: Bahsettiğimiz düşmanlar arasında en tehlikeli bulaşıcı hastalıklara neden olan Ebola, Nipah, grip, Yersinia pestis, kuduz ve Rift Vadisi humması patojenleri bulunuyor.
Belli nedenlerden dolayı bu ada, "veba adası" (Plague Island) olarak biliniyor. Ancak resmi olarak, Almanya'nın kuzey ucundaki Greifswald şehri yakınlarındaki Riems Adasından bahsediyoruz. Bu adada bulunan enstitü ise, Friedrich Loeffler Enstitüsü (FLI) olarak adlandırılıyor.
Riems'deki FLI, bilim dünyası tarafından bilinen en tehlikeli patojenlerden bazıları üzerinde deneyler yapmasına izin verilen 59 biyogüvenlik seviye-4 (BSL-4) laboratuvarından biri. FLI, büyük ölçekli hayvan çalışmaları yapabilen birkaç BSL-4 laboratuvarından biri olması ve potansiyel olarak türden türe sıçrayabilen zoonotik hastalıklarla uğraşırken riskli çalışmalar sebebiyle özellikle dikkat çekiyor. Burada hayvanlara virüs bulaşabiliyor ve hastalıkların nasıl kök saldığını, yayıldığını ve en önemlisi nasıl önlenebileceğini daha iyi anlamak için çalışılıyor. Dünyada bu tür hayvan araştırmalarının mümkün olduğu diğer iki tesis Winnipeg, Kanada ve Geelong, Avustralya'da bulunuyor.
Adada sıkı bir güvenlik uygulanıyor.
Bütün ada şu anda halka kapalı ve sadece bir köprü ile erişilebiliyor. Adanın bazı kısımları düşük riskli ve araştırmacılar için tipik bilimsel araştırma tesisleri ve hatta evler içeriyor. Ancak bazı yüksek riskli alanlar sıkı kontrol altında tutuluyor.
Araştırmacılar, yüksek güvenlikli binalara girdikten sonra, bir hortum aracılığıyla filtrelenmiş hava ile sağlanan tam koruyucu bir HAZMAT giysisi giyiyor. Giysi bir balon gibi şişiriliyor ve bu şekilde yırtılma durumunda patojenlerin giysiye girme ihtimali düşürülüyor.
Bina dış dünyadan tamamen yalıtılmış durumda, çok sayıda hava kilidine sahip ve havanın dışarı değil içeriye akmasını sağlamak için negatif basınç altında tutuluyor. Binadan çıkan herhangi bir hava veya su, yoğun filtrasyon ve sterilizasyona tabi tutuluyor.
Oldukça benzersiz ve riskli hayvan araştırmalarına ev sahipliği yapmanın yanı sıra, Reims adasındaki bu laboratuvar kompleksi, türünün en eski viroloji araştırma tesislerinden biri. Enstitü, 1910 yılında Friedrich Loeffler tarafından, sığırları, koyun, keçi ve domuz gibi çiftlik hayvanları olarak yetiştirilen diğer hayvanları etkileyen bulaşıcı bir viral hastalık olan şap hastalığını incelemek için kuruldu.
20. yüzyılda şap araştırmalarının önde gelen öncülerinden biri oldu, ancak o zamandan beri hem hayvanları hem de insanları etkileyen ayak ve ağız, Afrika Domuz Ateşi, Ebola, Nipah, Rift Valley ateşi, sığır süngerimsi ensefalopati, mavi dil, kuduz, Q ateşi, grip, Yersinia pestis ve – tabii ki – COVID-19'dan sorumlu virüs SARS-CoV-2 gibi bir dizi ölümcül hastalığı incelemek için portföyünü genişletti. Bu yüksek profilli patojenlerin yanı sıra balıklar, yumuşakçalar, kabuklular ve arılara özgü daha az bilinen bulaşıcı hastalıklar da inceleniyor.
Zoonotik virüsleri anlamak kulağa riskli gelebilir, ancak COVID-19 salgını, bulaşıcı virüslerin oluşturduğu risklerin ve hastalıkların hayvanlardan insanlara nasıl sıçradığını anlama ihtiyacının önemli bir hatırlatıcısı oldu. COVID-19 salgını ışığında, FLI Başkanı Profesör Thomas C Mettenleiter, patojenlerin hayvanlardan insanlara ve küresel sağlığa yönelik gelecekteki tehditlerin erken dönemlerde tanınması ve yayılmasını etkileyen faktörler hakkındaki anlayışımızı artırarak salgın riskini azaltmak için tasarlanmış bir uzman paneli yönetti.
Ada hakkında Deutche Welle'nin hazırladığı belgeseli hemen aşağıdan izleyebilirsiniz...
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın