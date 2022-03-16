Elon Musk'tan Kendisine 'Elona' Diyen Çeçen Lider Kadirov'a Yanıt Var

Elon Musk'ın Rusya Devlet Başkanı Vladamir Putin'e yaptığı Ukrayna için teke tek dövüş çağrısında her geçen gün yeni gelişmeler yaşanıyor. Dün devreye Rus uzay ajansı Roscosmos'un başkanı Dmitry Rogozin girmiş ve Musk, bu kez de onunla laf savaşına girmişti. Bugünse devrede Putin'e gözü kapalı destek veren Çeçen lider Ramzan Kadirov vardı. Görünüşe göre Musks'ın Ukrayna'nın kaderi için "Vladimir Putin'e meydan okuması" Kadirov'u çok kızdırmış.
Kadirov, Telegram'da yazdığı yazıda, Musk'ın Putin'i bir dövüşte yenmesi için çok büyük bir eğitim alması gerektiğini söyledi. Musk tarafından paylaşılan bir İngilizce çeviride, Kadirov'un "Elon Musk, sana bir tavsiye: Gücünü Putin'inkiyle kıyaslama" diye yazdı. Kadirov'un mesajı şöyle devam ediyordu: "Vladimir Vladimirovich (Putin'in ikinci adı) çok daha zayıf bir rakibi yendiğinde sportmenlik dışı görünecek."
Kadirov ayrıca, Musk'ı "nazik (efemine) Elona" olarak nitelendirerek dalga geçmeye çalıştı ve ona üç Çeçen enstitüsünde eğitim teklif etti: Rus Özel Kuvvetler Üniversitesi, Akhmat Dövüş Kulübü ve Grozni Çeçen Devlet Televizyon ve Radyo Yayın Şirketi.
Thank you for the offer, but such excellent training would give me too much of an advantage.
If he is afraid to fight, I will agree to use only my left hand and I am not even left-handed.
Elona— Elona Musk (@elonmusk) March 15, 2022
Buna karşılık Musk, Kadirov'a tweet atarak cevap verdi ve Elon Musk olan Twitter adını da Elona Musk olarak değiştirdi. Musk şunları yazdı: "Teklifiniz için teşekkür ederim, ancak böyle mükemmel bir eğitim bana çok fazla avantaj sağlayacaktır. Eğer dövüşmekten korkarsa, sadece sol elimi kullanmayı kabul ederim ve ben solak bile değilim. Elona."
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