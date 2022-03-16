Elon Musk'tan Kendisine 'Elona' Diyen Çeçen Lider Kadirov'a Yanıt Var

Elon Musk'ın Putin'i teke tek dövüşe çağırmasının üçüncü gününde de sular durulmadı. Bu kez Musk'ın karşısındaki isim Çeçen lider Kadirov'du. Kadirov, Musk'a sert sözler söylerken, Musk hem yanıt verdi hem de Twitter'da adını Elona Musk olarak değiştirdi.

Musk Kadirov'la Atıştı, Adını Elona Musk Yaptı!

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