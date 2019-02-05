Alphabet akıllı ayakkabı geliştirdi...
Alphabet düştüğünüzü anlayan akıllı ayakkabı geliştirdi...
- Levent Öztürk
Alphabet'in Verily bölümü, sağlık odaklı giyilebilir teknoloji kullanımı konusunda yeni noktalar bulmaktan vazgeçmiyor gibi gözüküyor. CNBC kaynaklarının söylediklerine göre firma, hareket ve ağırlığı ölçen, ve düştüğünüzü fark edebilen yeni bir prototip akıllı ayakkabı geliştirdi.
Bu ayakkabı büyük bir gelişim olarak gözükmese de, göreceli olarak nadir bir özellik olduğu rahatlıkla söylenebilir. Bu ayakkabılar fitness ayakkabıları olmayacaklar ancak hızlı ağırlık artışını belirleyebilecek (konjestik kalp yetmezliğinin önemli bir göstergesi) ve yere düştüğünüzde bir bildirim gönderebilecek. Bu ikinci kısım, hareketlilik problemleri olan ancak yine de belirli bir bağımsızlık isteyen kişiler için özellikle yardımcı olabilir.
Bu ayakkabıların gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceği ise henüz belli değil. Verily'nin u ayakkabıları geliştirmek için bir ortak aradığı ve "son aylarda" bu amaçla bazı özel görüşmeler yaptığı söylenmekte. Ancak CNBC, projenin hâlâ devam edip etmediğini öğrenmeyi başarabilmiş değil.
Ayakkabıların geliştirilmesinin devam etmesi şaşırtıcı olmaz. Bu ayakkabılar, Verily'nin şu andaki "engelleyici olmadan önemli medikal veri sağlayabilen teknoloji geliştirme" stratejisine uyacaklardır. Ayrıca kısa bir süre önce iptal edilen glikoz takibi yapan lens fikrinden daha gerçekçi oldukları da rahatlıkla söylenebilir...
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