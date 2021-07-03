Amazfit T-Rex Pro ile Maceraya Var mısın?

Giyilebilir ürünler pazarının küresel markası Amazfit tarafından tasarlanan Amazfit T-Rex Pro, yaz aylarıyla birlikte aktif yaşama geri dönüş yapan macera severlerin ve sporcuların doğa aktivitelerinde güvenle kullanabilecekleri en yakın dostu olacak.