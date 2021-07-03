Amazfit T-Rex Pro ile Maceraya Var mısın?

Yaz aylarında sporcular ve macera severler doğayı da kapsayan açık hava etkinlikleriyle aktif yaşantılarına hızlı geri dönüyor. Sporcuların içgüdülerini keşfetmelerine yardımcı olmak üzere tasarlanan Amazfit T-Rex Pro, askeri nitelikte 15 dayanıklılık testini başarıyla geride bırakarak zorlu koşullarda güvenilirliğini ve sağlamlığını kanıtladı. Saatin kapsamlı sağlık ve zindelik takip işlevleri, macera dolu aktiviteler için bir dizi açık hava sporu modunu destekliyor ve sporcuları ve macera tutkunlarını konfor alanlarının dışına çıkmaya teşvik ediyor. 10 ATM su geçirmezlik özelliği ile terden ve yağmurdan etkilenmeyen Amazfit T-Rex Pro, ayrıca sporcuların sörf, yüzme veya dalış sporlarını yapmalarına olanak verecek şekilde tasarlandı.
İçten Dışa Dayanıklı
Amazfit T-Rex Pro ile sporcular ihtiyaç duydukları tüm bilgilere 1,3 inçlik, daima açık AMOLED ekrandan bir bakışta ulaşabiliyor. Açılı tasarıma sahip sağlam metal püskürtmeli dış çerçeve, saatin hafif ve dayanıklı olmasını sağlıyor.
Doğada Macerayı Keşfedin
Desteklenen dörtlü küresel navigasyon uydu sistemi sayesinde Amazfit T-Rex Pro, karmaşık rotalarda dahi konumu rahatça bulmaya yardımcı oluyor. Üstelik artık ister dağa tırmanırken, ister spor salonunda sıkı bir antrenman yaparken zorlu egzersize ve yüksekliğe vücudun ne ölçüde tepki verdiğini görmek için kan-oksijen doygunluğunu ölçebiliyor.
Egzersizi Zirveye Taşıyın
100'ün üzerinde farklı spor modu ve Firstbeat™ algoritması, maksimum oksijen alımı, egzersiz sonrası toparlanma süresi ve egzersiz yükü gibi özel verileri değerlendirerek sporcuların egzersiz anlayışlarını yeni bir düzeye taşıyor. Bunun yanı sıra ExerSense™ algoritması sekiz spor modunu otomatik olarak tanıyor ve ilgili tüm verileri kaydediyor.
İçgüdülerinizle Tam Uyumlu
Amazfit T-Rex Pro ile sporcular rahatlıkla hava durumu izleyicisi, gün doğumu ve gün batımı monitörü ve mevcut ay evresi ekranıyla doğaya dair pek çok bilgiye ulaşabiliyor.
Sağlığınız Hakkında Daha Fazla Bilgilenin
Amazfit T-Rex Pro, BioTracker™ 2 PPG Biyoizleme Optik Sensörü ile donatıldı. Bu sensör günün 24 saati hassas bir şekilde kalp atış hızınızı izliyor ve kalp atış hızınız anormal yükselirse uyarı veriyor.
Amazfit T-Rex Pro, tescilli Kişisel Aktivite İstihbaratı (PAI) sağlık değerlendirme sistemi aracılığıyla kişiselleştirilmiş değerlendirmeler sunuyor. PAI, antrenmanlarınızdan, kalp atış hızınızdan ve izlenen diğer verilerinizden toplanan tüm verileri alarak benzersiz sağlık değerlendirme puanınızı gösteren sayısal bir değerle ifade ediyor.
Fiyat ve Bulunabilirlik
Amazfit T-Rex Pro KDV dahil 1.699,00 TL'ye Hepsiburada.com ve çok sayıda saygın online satış platformundan temin edilebiliyor.
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