Amazfit'in Vücut Sağlığı Ölçüm Uzmanı Akıllı Tartısı Türkiye'de

Amazfit'in akıllı tartısı Amazfit Smart Scale Türkiye'de KDV dahil 599,00 TL'ye satışa sunuldu. Amazfit Smart Scale'in temperli cam yüzeyi, evinizde koyacağınız herhangi bir yere uyum sağlayan aurora gradyan tasarımıyla dikkat çekiyor. Tartının etrafında yer alan ABS plastik çerçeve, üst kısımdaki ekranı siyah alanla bütünleşiyor. 3,4 inçlik büyük LCD ekran, ölçümlerin kolayca okunabilmesini sağlıyor.
Amazfit Smart Scale, 50 gramlık ağırlık değişimlerini bile algılayacak ölçüde hassas G şeklinde bir sensörle donatıldı. Bu sadece bir bardak su içseniz bile ağırlığınızdaki değişimin tespit edilebileceği anlamına geliyor. 5 ile 180 kilo arasında ölçüm yapabilen tartı, ölçümleri 8 ayrı metrikle gösterebiliyor.
Amazfit Smart Scale yalnızca ağırlığınızı değil, vücut yağ oranı, kas kütlesi, vücut su yüzdesi, kemik kütlesi, fiziksel yaş, iç organ yağlanması ve vücut tipi dahil 16 ayrı vücut sağlığı ölçümünü destekliyor. Bunu yüksek hassasiyetli veri işleme yongaları sayesinde başarıyor.
18 Ayrı Spor Türünde Kalori Hesabı
Amazfit Smart Scale ayrıca 18 ayrı spor türü için her 30 dakikada bir yakılan kaloriyi hesaplayan Calorie Cost adlı bir özelliğe sahip. Desteklenen sporlar arasında yürüyüş, koşu, bisiklet, yüzme, dağcılık, aerobik, masa tenisi, ip atlama, tekvando ve golf gibi sporlar yer alıyor. Calorie Cost özelliği, kullanıcıların vücut geliştirme için kişiselleştirilmiş egzersiz planları oluşturmasına olanak tanıyor. Akıllı tartı ayrıca vücudunuzun hareketleri destekleme becerisini ölçen Denge Yeteneği Analizi adlı bir özelliğe de sahip. Gelişmiş denge yeteneği egzersiz sırasında yaralanma riskini azalttığından, özellikle düzenli spor yapanlar için bu özellik son derece faydalı.
Zepp Uygulamasıyla Dijital Sağlık Asistanına Dönüşen Akıllı Tartı
Amazfit Smart Scale akıllı tartısı, Amazfit saatler ve Zepp uygulamasıyla birlikte uyumlu bir şekilde çalışıyor. Zepp uygulaması tarafından Amazfit saatlerden elde edilen kişiye özel datalar ve tartıdan alınan API vücut verileri sayesinde kişilerin sağlık durumları tüm gün boyunca kontrol altına alınmış oluyor. Ayrıca Zepp uygulaması kullanıcının günlük aktiviteleri doğrultusunda kişiye özel geri bildirimler sağlıyor. Bu sayede kullanıcılar gün içerisinde sürdürülebilir bir şekilde kendi aktivitelerini takip eden ve sağlıklı bir hayat sürdürmelerine olanak tanıyan dijital bir yaşam asistanına sahip oluyorlar.
Amazfit Smart Scale, Bluetooth 5.0 ve 2.4GHz Wi-Fi bağlantısına sahip. Tartı senkronizasyonu Android 5.0 ve üzeri ile iOS 10 ve üzeri sürümlerde çalışan Zepp uygulamasıyla gerçekleştiriyor. Uygulama 10 ayrı hesabı destekliyor ve her hesap 12 aile üyesi tarafından kullanılabiliyor. Aynı hesabı paylaşan aile üyelerini tanıyabilen uygulama, verileri daha sonra silebileceğiniz misafir moduna da sahip.
Fiyat ve Bulunabilirlik
Amazfit Smart Scale KDV dahil 599 TL'ye Hepsiburada.com gibi çok sayıda saygın online satış platformundan temin edilebiliyor.
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