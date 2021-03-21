Amazfit'in Vücut Sağlığı Ölçüm Uzmanı Akıllı Tartısı Türkiye'de

Sadece 50 gramlık ağırlık değişimlerini bile algılayacak ölçüde hassas G şeklinde bir sensörle donatılan ve bu sadece bir bardak su içseniz bile ağırlığınızdaki değişimin tespit edebilen Amazfit'in akıllı tartısı Smart Scale, Türkiye'de satışa çıktı.