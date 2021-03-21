Amazfit'in Vücut Sağlığı Ölçüm Uzmanı Akıllı Tartısı Türkiye'de

Sadece 50 gramlık ağırlık değişimlerini bile algılayacak ölçüde hassas G şeklinde bir sensörle donatılan ve bu sadece bir bardak su içseniz bile ağırlığınızdaki değişimin tespit edebilen Amazfit'in akıllı tartısı Smart Scale, Türkiye'de satışa çıktı.

Amazfit'in Yeni Akıllı Tartısı Türkiye'de

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 25 Mart aktüel kataloğunda Samsung TV, Toshiba TV, Huawei akıllı telefon ve elektronik ürün fırsatları
26 Mart 2021 BİM aktüel kataloğunda Dijitsu Smat TV sürprizi
Dolar işareti nasıl yapılır.? Klavyede dolar işareti ($)
Derece işareti nasıl yapılır? (C°) Klavyede derece işareti yapılışı

Günün En çok Okunanları
Özel Instagram Sürümü Geliyor: 13 Yaş Altındakiler de Instagram Kullanacak!
Acer Aspire 5 Satışa Sunuldu! İşte Özellikleri ve Fiyatı!
ViewSonic myViewBoard Nedir, Ne Gibi Faydalar Sunuyor?
Tweet'lerinizi Düzenlemek mi İstiyorsunuz? O Zaman Pamuk Eller Cebe!
Amazfit'in Vücut Sağlığı Ölçüm Uzmanı Akıllı Tartısı Türkiye'de

 

 