Amazon Çalışanları, Araçlardaki Kameralara Karşı İsyan Bayrağını Açtı

Bu yılın Şubat ayının başlarında, Amazon'un teslimat araçlarına yapay zeka destekli güvenlik kameraları yerleştirdiği öğrenilmişti. "Driveri" olarak adlandırılan yeni kamera modelleri, Netradyne adlı bir şirket tarafından üretiliyor. Bunlar, önceden ayarlanmış 13 güvenlik kuralı ihlalinden birini tespit ettiğinde Amazon teslimat sürücülerini cezalandırmak için tasarlanmıştı. Yaşanan olayın bir videosu kaydediliyor ve bu gibi durumlarda incelenmek üzere daha sonra buluta yükleniyor.
Sistem, yolda güvenliği artırmaya yardımcı olmak için yerleştirilse de, Amazon teslimat sürücüleri, AI sisteminin genellikle hiçbir yanlış yapmadıkları halde bile onları hedef haline getirdiği iddiasıyla çok mutlu olmadıklarını söylüyorlar.
ABD'deki çeşitli şehirlerden birden fazla sürücü, Motherboard'a yeni AI güvenlik kameralarının neredeyse her gün birçok durumda nasıl kötü kararlar verdiğini anlattı. Bu ihlaller de haftalık ikramiyeleri veya diğer ödemeleri olumsuz etkileyen haftalık güvenlik puanlarını kaybetmeleri anlamına geliyor.
Anonim bir teslimat sürücüsü şunları söyledi: "Her sağa dönüş yapmam gerektiğinde, bu kaçınılmaz olarak oluyor. Bir araba şeridime girmek için yolumu kesiyor ve kamera, bu gerçekten distopik karanlık, robotik sesle bana bağırıyor. Bu çok endişe verici. Hiçbir şey yapmadığım halde üzücü."
Eski çalışanlar da benzer duyguları tekrarladılar. Amazon'da eski bir teslimat sürücüsü olan Jamie Gomez şunları söyledi: "Daha öncesinde ödüller kazanabiliyordum ancak kameralar ortaya çıkar çıkmaz işler tersine döndü."
Alabama, Mobile'dan bir başka eski teslimat sürücüsü ise şunları söylüyor: "Amazon'un minibüslerimize kurduğu Netradyne kameraları bir kabustan başka bir şey değildi. Yaptığımız her hareketi izliyorlar. Şerit değiştirmenin güvenli olduğundan emin olmak için aynalarıma bakarsam, dikkatim dağıldığı için beni uyarıyor çünkü yüzüm aynaya bakmak için dönüyor. Her hareketimi izleyen bir kamerayla kişisel olarak kendimi daha güvende hissetmiyordum."
Los Angeles'tan bir sürücü, olayları sorgulamaya ve Amazon'a itiraz etmeye çalıştıklarını ancak bu konuda pek şanslarının olmadığını ifade ediyor: "Her hafta puanımı aldığımda, şirketimden bana neyi yanlış yaptığımı söylemesini isterim. [Teslimat şirketim] Amazon'a e-posta gönderiyor ve beni cc'ye ekliyor ve 'Hey, olay olarak işaretlenen fotoğraflarını görmek isteyen [sürücülerimiz] var' diyor, ancak yanıt vermiyorlar. Kamera verilerinin net olmama olasılığı hakkında tartışmaya yer yok."
Ancak Amazon, bu tür aksiliklerden kaçınmak için itirazların manuel olarak incelendiği konusunda ısrar ediyor.
Amazon teslimat ortağı şirketleri de görünüşe göre yeni kamera sisteminden pek memnun değil. Bu firmalardan birinin sahibinin sözleri şu şekilde: "Tüm gün boyunca sürekli olarak sürücülere bip sesi çıkarıyor. Bu, yoldaki sürücüler için büyük bir dikkat dağınıklığı yaratır ve teslimat şirketlerinin videoyu incelemesi için büyük bir iş yükü getirir. Her hafta halledilmesi gereken çok fazla iş var. Haftada 600 veya 700 olay alırsanız, sürücüler asla çalışmak istemeyebilir."
Hatta başka bir ortak şirket sahibi daha büyük bir suçlamada bulunuyor: "Amazon, bu kameraları iddiaya göre daha güvenli bir sürücü iş gücüne sahip olduklarından emin olmak için kullanıyor, ancak aslında onları teslimat şirketlerine ödeme yapmamak için kullanıyor. Sadece paramızı alıyorlar ve bunun bizi sorunu çözmemiz için motive etmesini bekliyorlar."
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