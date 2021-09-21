Windows 11'den En Çok İstenen: Bu Özelliğin İptal Edilmesi!

Microsoft Haziran ayında yeni bir altyapıya ve yeni bir kullanıcı arabirime sahip Windows 11 işletim sistemi güncellemesini duyurmuştu. Ancak tanıttığı özellikler arasında kullanıcıların görev çubuğunu istediği gibi hareket ettirme imkanının kaldırılması da yer alıyordu.
Windows işletim sistemi uzun süredir kullanıcılara görev çubuğunu ekranın istedikleri bir yerine yerleştirme imkanı veriyordu. Ancak Windows 11 ile birlikte artık bu seçenek sadece ekranın altı olarak sabitleniyor.
Görev çubuğunu hareket ettirme yeteneğinin kaldırılması Windows kullanıcılarının hoşuna gitmedi ve şu anda Microsoft'un Geri Bildirim Merkezi'nde görev çubuğunu yanlara veya yukarı taşıma özelliğini geri getirmesini talep eden, yani bu durumun iptal edilmesini isteyen 20.000'den fazla istek mesajı bulunuyor. Bazı kullanıcılar, görev çubuğunun konumu günlük iş akışlarının ayrılmaz bir parçası olduğundan, Microsoft bu özelliği eklemedikçe Windows 11'e yükseltmeyi planlamadıklarını bile söylüyorlar.
Microsoft bu tepkilere henüz elle tutulur bir yanıt vermiş değil. Tek yanıt, işte bu geleneksel mesaj oldu: "Windows 11'i ve özelliklerini bunun gibi geri bildirimlere dayalı olarak geliştirmeye devam edeceğiz, bu nedenle bize geri bildirimde bulunmak üzere zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederiz!"
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