Amazon Kurucusu Jeff Bezos, Kendi Roketiyle Uzaya Gitti ve Döndü!

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, yaklaşık 1 saat önce, üç diğer yolcuyla birlikte uzayın sınırına uçtu ve uzay şirketi Blue Origin'in kapsülüyle Teksas çölüne güvenli bir şekilde iniş yapmayı başardı. NS-16 görevi, Blue Origin'in ilk insanlı göreviydi.
2000 yılında Blue Origin'i kuran Bezos, böylece uzay turizmi açısından da önemli bir adım atmış oluyor. Ünlü isim, bu uçuşla birlikte New Shepard roketi ile uçmanın güvenli olduğunu da tüm dünyaya kanıtlamış oldu.
New Shepard roketi, RSS First Step kapsülü üstüne sabitlenmiş olarak Teksas, Van Horn'daki fırlatma rampasından fırlatıldı. Jeff Bezos, kardeşi Mark Bezos, havacılık efsanesi Wally Funk ve Blue Origin'in ilk ödeme yapan müşterisi olarak tarihe geçen Hollandalı Oliver Daemen kapsülün içindeydi. Kapsül, güçlendiriciden ayrılmadan önce ses hızının üç katı hızla 66 millik bir irtifaya ulaştı. Yolcular kısa bir yer çekimsiz ortam deneyimi yaşadılar ve atmosferinin bittiği noktaya kadar ulaştılar.
Bezos, kapsül paraşütler yardımıyla yere indikten sonra "görev tamamlandı; kimseyi tekmelemedim" diyerek espri yapmayı ihmal etmedi ve ekledi: "Zero-G'nin ne kadar kolay olduğuna şaşırdım... Yüzmek gibiydi."
Bu fırlatmanın tarihe geçtiği birkaç farklı detay daha var. Örneğin Wally Funk, uzaya ulaşan en yaşlı kişi oldu; 82 yaşındaki Funk böylece tarihe geçti. 18 yaşındaki Daemen ise, uzaya ulaşan en genç isin oldu.
Aslında Bezos, bu fırlatma ile bir ilke imza atmış değil. Uzaya fırlatılmanın çocukluğundan beri hayali olduğunu söyleyen Bezos'tan önce, 11 Temmuz'da Virgin Galactic kurucusu Richard Branson da, kendi şirketinin SpaceShipTwo uzay uçağıyla aynı başarıya imzasını atmıştı..
Bu uçuş her ne kadar ücretli uzay turizminin kapısını aralasa da, gelecekteki yolcuların ne kadar para ödemesi gerektiği halen belli değil. İlk uzay turisti olan Daemen'in oturduğu yolcu koltuğu, aslında Blue Origin'in Haziran ayında gerçekleştirdiği bir müzayedenin kazananı için ayrılmıştı. Kazanan, uçmak için 28 milyon dolar teklif etti, ancak "program çakışmaları nedeniyle" hayalini daha sonraki bir New Shepard görevine erteledi. Daemen'in Hollandalı bir özel sermaye şirketinin kurucusu ve CEO'su olan babası ise, sonbaharda New Shepard'ın bir sonraki görevinde uçmak için koltuk almıştı. Ama bu değişiklik sonrasında bu uçuşa terfi ettirildi. O da koltuğu oğluna verdi.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın