Amazon Kurucusu Jeff Bezos, Kendi Roketiyle Uzaya Gitti ve Döndü!

Amazon CEO'luğundan henüz ayrılan ünlü milyarder Jeff Bezos, kendi uzay şirketi Blue Origin'in roketi ile uzayın sınırına kadar gitti ve geri dönmeyi başardı. Üstelik bu fırlatmada yanında önemi isimler de vardı!