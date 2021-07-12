Elon Musk, Uzaya Gidiş İçin Biletini Aldı; Hem de Rakibinden...

Richard Branson son zamanlarda manşetlerden inmiyor. Eksantrik milyarder, Virgin Galactic'in uzay gemisi ile gerçekleştirdiği ilk uzay uçuşunu tamamladı. Son haberlere göre, milyarder Elon Musk da Virgin Galactic'in ticari uzay uçuşu için bir bilet rezervasyonu yaptırdı.
The Sunday Times ile yaptığı röportajda Richard Branson, SpaceX'in kurucusu ve CEO'sunun gerçekten de gelecekteki uzay uçuşu için rezervasyon yaptığını doğruladı, "Elon benim arkadaşım ve belki bir gün ben de onun gemilerinden biriyle uzaya seyahat ederim" dedi.
Şu ana kadar Elon Musk'ın Virgin Galactic uzay gemisine ne zaman bineceğine dair bir bilgi elde edilebilmiş değil. WSJ'ye göre, uzayın sınırına yapılan ve dört dakika kadar sıfır-G deneyimi sunan bu yolculukta koltukların her biri 250.000 dolara mal oluyor. Rezervasyon ücreti ise 10.000 dolar.
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